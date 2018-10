Éducateur à la DPJ : accompagner vers un nouveau départ

Crédit photo : Audrey Leblanc

TÉMOIGNAGE. Depuis 10 ans, Steve Lamarre travaille auprès d’adolescents. Il les accompagne dans leur quotidien, lors des bonnes journées comme des moins bonnes. Son travail d’éducateur pour la DPJ le confronte parfois à de dures réalités, mais lui permet aussi d’être témoin de belles réussites.

Pour M. Lamarre, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. À tout moment de la journée, son horaire peut être chamboulé par une gestion de crise ou un événement inattendu. Les jeunes auprès desquels il travaille sont âgés de 12 à 18 ans. Ils vivent au centre jeunesse et, pour la plupart, ont des problématiques de santé mentale.

«C’est vrai que ce n’est pas toujours évident, mais je suis là pour les aider et les accompagner. Je m’assure qu’ils soient en sécurité et qu’on réponde bien à leurs besoins, indique-t-il. Mon rôle, c’est de les accompagner avec bienveillance.»

«Je fais un peu de tout, ajoute ce dernier. Les jeunes qui sont là recherchent un milieu ou sont en pause du leur, parfois à cause de certains comportements à corriger. Soit je les accompagne à faire quelques corrections pour qu’ils puissent retourner en famille d’accueil, soit on recherche une famille. Dans ce cas-ci, j’accompagne le jeune dans tout le processus. Je vais aussi avec lui aux rencontres avec la famille d’accueil.»

Même dans les situations les plus difficiles, M. Lamarre regarde en avant parce qu’il sait qu’autre chose attend ces jeunes après leur passage au centre jeunesse. «J’entame avec eux une deuxième vie, en quelque sorte. Ils font 80 % du travail et le 20 % qui reste, c’est moi qui m’assure que tous les morceaux du casse-tête sont à leur place», illustre l’éducateur.

Ce dernier ne cache pas qu’il lui arrive d’avoir un pincement au cœur quand un jeune quitte le centre vers une famille d’accueil. «Je rencontre des jeunes qui sont super attachants, mais il faut que j’aie un certain détachement à un moment donné parce que ce serait difficile de faire mon travail sinon», admet-il.

«Ce n’est pas parce que je suis inquiet pour eux, précise M. Lamarre. Mais de les voir partir, c’est comme de les laisser voler de leurs propres ailes. La plupart du temps, les jeunes veulent garder contact, alors ça me permet de voir comment ça se passe pour eux.»

La vraie paie

Même s’il se fait parfois attendre, c’est le résultat obtenu qui est la véritable paie de Steve Lamarre. «Il y a des histoires qui nous marquent plus que d’autres. Dans mon cas, c’est quand un enfant est laissé à lui-même et qu’il doit, en plus, prendre soin de ses frères et sœurs. Cet enfant-là est en mode survie et se retrouve avec des problèmes. Ce qui me motive, c’est de voir que je peux faire une différence dans sa vie. La récompense en bout de ligne, c’est de constater que ce même enfant est à l’école, a une famille d’accueil qui prend soin de lui et qu’il a des plans d’avenir», confie l’éducateur.

Et même si cette récompense n’arrive pas tous les jours, M. Lamarre assure que l’attente en vaut le coup.

Statistiques régionales

Au cours de l’année 2017-2018, ce sont près de 7 500 signalements qui ont été traités par la DPJ en Mauricie et au Centre-du-Québec, soit environ 20 par jour. Ceci représente une hausse de 3,5 %. Sur les 2 381 enfants desservis en protection de la jeunesse, près de 65 % reçoivent des services dans leur famille ou dans leur milieu élargi (oncle, tante, etc.).