Écoles primaires : des jeux extérieurs facilitant la distanciation sociale

Des jeux extérieurs facilitant la distanciation sociale ont été aménagés dans douze cours d’école primaire de Trois-Rivières. Il s’agit de parcours colorés peints au sol.

Ce projet de Cogeco et du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy représente un investissement de plus de 10 000 dollars. Les jeux ont été adaptés en fonction de la grandeur des cours extérieures. Il y a un parcours de plus petite taille qui encourage l’entraide et la créativité entre les élèves. L’autre, qui est plus long, met de l’avant la motricité, l’agilité et l’endurance.

«Cette initiative vient bonifier l’aménagement des cours extérieures. Étant donné le contexte actuel avec toutes les mesures sanitaires, ça va être important plus que jamais que les élèves prennent de l’air et s’amusent dehors», soutient Luc Galvani, directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.

Les écoles accueillant ce nouveau projet sont : Alternative Saint-Sacrement, Bois-Joli, Cardinal-Roy, Jacques-Buteux, Laviolette, Notre-Dame-du-Rosaire, les deux écoles primaires d’éducation internationale, Richelieu, Saint-Paul, Saint-Pie-X et Les Terrasses.

«Avec ce projet, on vient mettre un peu de plaisir dans la rentrée scolaire qui sera spéciale cette année. On voulait surtout permettre aux enfants de profiter de l’extérieur. On voulait aussi redonner aux écoles», mentionne Johanne Hinse, vice-présidente, Programmation et Relations avec les communautés de Cogeco Connexion.

Cette dernière espère que le projet rayonnera afin d’offrir les parcours dans d’autres écoles de Trois-Rivières et même ailleurs au Québec.