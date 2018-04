Des écoles d’ici chantent le fleuve

Crédit photo : Photo archives

MUSIQUE. Un an après «Nos Forêts Chantées», la Fondation Cowboys Fringants lance le projet «Notre Fleuve Chanté» auquel participent des écoles de la région.

Ce projet de création artistique et de sensibilisation aux enjeux concernant le fleuve Saint-Laurent, en collaboration avec la Fondation David Suzuki.

Sur les dix écoles sélectionnées, on retrouve l’Institut Kiuna d’Odanak, ainsi que l’école Chavigny de Trois-Rivières.

Les élèves prendront part à des ateliers d’écriture de chanson et à des conférences sur l’histoire et sur les écosystèmes du fleuve Saint-Laurent. C’est de ce travail que découlera la composition musicale et l’interprétation de dix pièces par des artistes reconnus.

L’Institut Kiuna a été jumelé avec Elisapie Isaac, alors qu’Antoine Corriveau s’associe avec l’école Chavigny.

Les profits amassés par les ventes du disque serviront à l’adoption d’un béluga auprès du GREMM (Groupe de Recherche et d’Éducation sur les Mammifères Marins). Le projet s’inscrit dans une volonté de recréer un lien émotionnel avec la nature qui nous entoure.