École en fleurs: plus que de simples photos

Le 22 mai dernier, les 17 élèves de l’École en fleurs, de l’école Chavigny, se sont prêtés au jeu en prenant la pose sous le regard complice des élèves en photographie du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir. C’est en compagnie de leurs parents qu’ils ont découvert le calendrier qui en a résulté.

Des exclamations fusaient de la salle à chaque nouvelle photo révélée.

Parés de leurs plus beaux atours, choisis par chacun d’entre eux parmi la sélection du Costumier de l’école Chavigny, ils ont pu dévoiler leur personnalité à travers ce projet dont l’objectif était notamment de favoriser l’estime de soi, l’apprentissage des goûts et des intérêts et l’autodétermination, puisque chaque jeune a eu à faire des choix selon ses goûts.

«Ils ont travaillé plusieurs facettes de leur personnalité comme de s’affirmer dans leurs décisions et d’accepter de se faire coiffer, maquiller et habiller, raconte Marie-Ève Auger, enseignante à l’École en fleurs en adaptation scolaire. On a vu des impacts depuis. Bien qu’ils découvrent les photos aujourd’hui, ils se sont vus en personne, se trouvent beaux comme tout le monde et capables de faire des choses qui sont peut-être moins à leur portée.»

«Le jour des photos, c’était une journée magique. Un beau lien s’est créé entre nos élèves et les apprentis photographes de Bel-Avenir. Tout s’est mis en place facilement. On n’a eu qu’à appeler et Michel Gagnon, du département de photographie, a accepté immédiatement. C’est un beau travail d’équipe», ajoute-t-elle.

C’est la première fois que ce projet était réalisé avec les élèves de l’École en fleurs et Mme Auger aimerait bien répéter l’expérience dans les prochaines années, peut-être sous une autre forme.