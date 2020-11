École Cardinal-Roy: des mesures pourraient être prises mardi

En suivi de l’éclosion déclarée dimanche dernier à l’école Cardinal-Roy, la direction générale du Centre de services scolaire rencontrera la Direction de santé publique ce mardi 3 novembre afin de faire le point sur l’évolution de la situation. À l’issue de cette rencontre, les parents et les médias seront avisés des mesures prises selon les recommandations des autorités sanitaires.

La Direction de la santé publique a recensé, jusqu’à présent, 13 personnes positives à la COVID-19 à l’école.

Actuellement, les membres du personnel se préparent à toutes éventualités, que ce soit le retour en classe des élèves mercredi ou l’organisation de la formation à distance pour les prochains jours.

Dans le cas d’un enseignement à distance, le Centre de services scolaire sera en mesure d’offrir les appareils et le service Internet aux familles qui en ont fait la demande.

L’école Cardinal-Roy compte un peu plus de 250 élèves et environ 40 membres du personnel.

***

COVID-19: 86 nouveaux cas et un décès

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a recensé 86 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, dont 43 en Mauricie, dans les 24 dernières heures. Un décès est également survenu en centre hospitalier.

On retrouve six nouveaux cas dans la MRC de Mékinac, sept dans la MRC de Maskinongé, 20 à Trois-Rivières et 10 à Shawinigan. Il y a maintenant 810 cas actifs en Mauricie/Centre-du-Québec. Par ailleurs, 62 personnes se sont rétablies de la COVID-19 dans la dernière journée. Le nombre d’hospitalisations demeure stable à 21, dont quatre aux soins intensifs.

Dans les écoles, on signale de nouveaux cas au Centre d’éducation des adultes du CSS de l’Énergie et au CFP Bel-Avenir, ainsi qu’aux écoles des Chutes, Paul-Le Jeune, Val-Mauricie, Cardinal-Roy, des Pionniers, des Bâtisseurs – pavillon Sainte-Bernadette, Jacques-Buteux, le P’tit Bonheur, Marguerite-Bourgeois et à l’Académie les Estacades.

Le CIUSSS constate que la majorité des éclosions ont lieu dans des milieux scolaires ou des milieux de travail.

Coup d’oeil sur les éclosions en Mauricie

Centre de détention de Trois-Rivières

34 personnes positives dont 22 rétablies (+ 3).

Aucun nouveau cas depuis le 31 octobre

Séminaire Saint-Joseph (Trois-Rivières)

80 personnes positives dont 76 rétablies (+ 1).

École secondaire Paul-Le Jeune (Saint-Tite)

26 personnes positives (+ 3) dont 4 rétablies (+ 3).

École secondaire Val-Mauricie (Shawinigan-Sud)