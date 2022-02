École au CJE: un rêve devenu réalité

Depuis trois ans, le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Trois-Rivières/MRC des Chenaux offre l’École au CJE. Avant ça, les projets de retour à l’école ont toujours été offerts, mais le projet de classe demeurait un rêve qui est devenu réalité pour l’organisme trifluvien.

L’École au CJE offre le même horaire que les centres d’éducation des adultes et agit en partenariat avec Nathalie Morin, directrice du Centre d’éducation des adultes Chemin-du-Roy.

« On signe une entente annuelle de projets de partage des professeurs. On offre les matières de base ici, donc le français, l’anglais et les mathématiques. Lorsqu’on a créé la classe, le but était de créer une plus petite classe ici et de supporter les élèves là-dedans, alors ils sont accompagnés de deux intervenants à tous les jours », explique Félix Dupont, chef d’équipe et responsable des communications au Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux.

Le CJE compte également une toute une équipe de conseillers en orientation pour accompagner les étudiants dans la validation d’un choix de carrière.

« On leur offre un milieu plus amical, surtout étant toujours les mêmes personnes ensemble. Il se crée des amitiés également et on voit beaucoup d’entraide et de support. On retrouve un bel esprit de famille. L’étudiant peut rester jusqu’à ce qu’il atteigne ses objectifs de son plan d’action, soit le parcours fixé au départ, alors une personne pourrait être ici six mois, comme elle peut rester trois ans. On les aide aussi avec tout ce qui est inscription, recherche d’anciens bulletins et tout le volet paperasse parce que c’est souvent très compliqué. »