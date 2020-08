Éclosion de salmonellose liée aux oignons rouges

Depuis le 30 juillet, six nouveaux cas de salmonellose ont été signalés dans le cadre de l’enquête canadienne en cours, notamment en Saskatchewan et au Québec. Il y a maintenant 120 cas confirmés au Canada. Les enquêteurs ont déterminé que les oignons rouges possiblement contaminés proviennent de l’entreprise Thomson International Inc., de Bakersfield (Californie), aux États-Unis.

Bien que l’enquête ait déterminé que les oignons rouges sont la source probable de l’éclosion, Thomson International Inc. a rappelé toutes les variétés d’oignon qui auraient pu entrer en contact avec des oignons rouges possiblement contaminés en raison du risque de contamination croisée. Les variétés d’oignons comprennent les oignons rouges, blancs, jaunes et jaunes sucrés.

Les oignons cultivés au Canada ne sont pas visés par cet avis.

Qui est le plus à risque?

N’importe qui peut être atteint d’une salmonellose, mais les enfants de 5 ans et moins, les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus susceptibles de contracter une maladie grave.

La majorité des personnes qui tombent malades à la suite d’une salmonellose se rétablissent complètement après quelques jours. Il est possible que certaines personnes soient infectées par la bactérie et ne tombent pas malades ou ne présentent aucun symptôme, mais qu’elles puissent néanmoins transmettre l’infection à d’autres.

Les symptômes d’une infection à salmonelles, appelée salmonellose, se manifestent généralement de 6 à 72 heures après l’exposition à une personne ou un animal infecté, ou à un produit contaminé par la bactérie salmonella.

En voici la liste :

fièvre;

frissons;

diarrhée;

crampes abdominales;

maux de tête;

nausées;

vomissements.

Les symptômes durent habituellement de 4 à 7 jours. Les personnes en bonne santé qui contractent la salmonellose se rétablissent souvent sans traitement. Il peut parfois être nécessaire de prendre des antibiotiques. Dans certains cas, l’infection peut rendre gravement malade et exiger l’hospitalisation. Les personnes qui contractent la salmonellose peuvent être contagieuses durant des jours, voire des semaines. Les personnes qui ont des symptômes ou des problèmes médicaux sous-jacents devraient communiquer avec un professionnel de la santé si elles soupçonnent qu’elles ont contracté la salmonellose.