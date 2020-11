Éclosion de COVID-19 : l’école Cardinal-Roy fermée jusqu’à vendredi

L’école primaire Cardinal-Roy sera fermée jusqu’à vendredi pour permettre à tous les élèves de faire le test de dépistage à la COVID-19. Depuis mercredi dernier, 15 membres du personnel et 5 élèves ont reçu un diagnostic positif.

«L’école sera fermée jusqu’à vendredi étant donné que la Santé publique recommande le dépistage pour toutes les personnes qui fréquentent l’école», indique le directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, Luc Galvani.

«Les parents seront contactés pour leur demander d’aller faire dépister leur enfant à la bâtisse industrielle, ajoute-t-il. On fera le point sur la situation vendredi. À ce moment-là, probablement que l’enquête de la Santé publique sera plus avancée et qu’on saura d’où vient cette éclosion.»

Pour le moment, le mystère demeure entier. Ni le Centre de services scolaire ni l’équipe de l’école ne sait ce qui est à l’origine de l’éclosion. «Toutes les mesures de protection sont appliquées à la lettre. Le ménage est fait selon les recommandations de la Santé publique. On a hâte de comprendre», lance M. Galvani.

Rappelons que les cours étaient suspendus lundi et mardi pour permettre à tous les membres du personnel d’aller passer les tests de dépistage. Dès demain (mercredi), les cours reprendront en formule virtuelle.

L’école Cardinal-Roy compte un peu moins de 250 élèves et quelque 40 membres du personnel. La désinfection de l’ensemble des locaux a été complétée hier. Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy recense environ 125 cas de COVID-19 depuis la rentrée scolaire.