ECHL: Trois-Rivières dévoile son calendrier inaugural

Le Club de Hockey ECHL de Trois-Rivières a dévoilé son tout premier calendrier dans la East coast hockey league (ECHL). La saison sera composée de 72 rencontres, soit 36 au nouveau Colisée de Trois-Rivières et 36 matchs sur la route.

La saison débutera à domicile le jeudi 21 octobre 2021 face aux champions de la saison 2019 et rivaux canadiens, les Growlers de Terre-Neuve. Elle se terminera le 16 avril 2022 contre les Railers de Worcester, également à domicile.

Tous les matchs locaux auront lieu à 19h, heure locale, à l’exception des matchs présentés le samedi, qui débuteront à 15h.

L’équipe évoluera au sein de la division Nord de la conférence de l’Est en compagnie des Growlers de Terre-Neuve (Maple Leafs), des Mariners du Maine (Rangers), des Royals de Reading (Flyers), du Thunder d’Adirondack (Devils) et des Railers de Worcester (Islanders).

En plus des rivaux de la division Nord, deux équipes de la Conférence de l’Ouest visiteront l’équipe à Trois-Rivières, soit le Fuel d’Indianapolis (Blackhawks), les 4 et 5 mars, et le Cyclone de Cincinnati (Sabres), les 6 et 12 avril.

Trois-Rivières présentera trois matchs à domicile pendant la période des Fêtes et trois autres pendant la Semaine de relâche. Le match des étoiles se déroulera en Floride, au domicile des Icemen de Jacksonville (Jets), du 18 au 20 janvier 2022.

Pour consulter le calendrier, visitez le https://res.cloudinary.com/echl-production/image/upload/v1620755897/echlnewfoundland-prod/assets/Calendrier-TR_V2.pdf?mc_cid=4b53b8a657&mc_eid=c7ec9fab87