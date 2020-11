ECHL: Marc-André Bergeron nommé vice-président et directeur général

Deacon Sports and Entertainment a annoncé la nomination de trois dirigeants au sein de leur nouvelle franchise de la East coast hockey league (ECHL) à Trois-Rivières. Parmi eux se trouve le Trifluvien Marc-André Bergeron qui hérite des titres de vice-président et directeur général.

Comme autres nominations, Mark Weightman occupera le poste de président et chef de la direction, tandis qu’Hugo Bernier agira comme directeur des partenariats corporatifs.

«Nous sommes heureux d’annoncer l’embauche de Mark, Marc-André et Hugo», a confié Glenn Stanford, président de Deacon Sports and Entertainment. «Ils ont tous fait leurs preuves en matière de stratégie, vente et gestion d’entreprise. Ils offrent un point de vue unique que nous recherchons pour bâtir notre équipe. Je me réjouis de l’opportunité de travailler à leurs côtés.»

Marc-André Bergeron possède un important bagage d’expérience dans le monde des affaires du sport professionnel en Mauricie où il eut un rôle déterminant dans la renaissance du baseball professionnel trifluvien en 2012.

Avant de se joindre aux Aigles de Trois-Rivières à titre de président de 2013 à 2019, il fut un consultant en opérations hockey spécialisé dans l’analyse et les stratégies de développement des joueurs au niveau international.

Ancien hockeyeur professionnel, il a joué pendant 15 saisons, dont 547 matchs dans la Ligue nationale de hockey où il a enregistré 89 buts et 168 passes pour 257 points en tant que défenseur. Il a également connu une brillante carrière junior dans la LHJMQ où il détient le record actuel de buts marqués (42) par un défenseur en une seule saison.

Originaire de Saint-André-d’Argenteuil, monsieur Weightman sera responsable de l’ensemble de la gestion du club de hockey et de ses activités commerciales. Il chapeautera également le développement d’une division de promotion d’événement et l’exploitation des services alimentaires du Colisée.

Ancien vice-président du développement et des opérations de la Place Bell et du Rocket de Laval, club affilié des Canadiens de Montréal, il a également œuvré au sein de l’organisation des Alouettes de Montréal dans la Ligue canadienne de football (LCF) pendant 21 ans, dont cinq saisons comme président et chef de la direction/chef des opérations. À la suite de son départ du football, il fut conseiller principal marketing de l’équipe de hockey de Linköping de la Swedish Hockey League (SHL).

Finalement, natif de Fleurimont, Hugo Bernier a complété une maîtrise en administration des affaires (MBA) à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke. Après un début de carrière en agence marketing, il s’est joint à l’équipe d’Effix, l’agence de vente de publicité et de commandites exclusive auprès du Groupe CH, incluant les Canadiens de Montréal, le Rocket de Laval et EVENKO, où il a entrepris le développement du volet partenariats corporatifs du Rocket de Laval lors du lancement du club et de la Place Bell en 2017.

Depuis, il s’est vu confier des mandats auprès de partenaires majeurs des Canadiens de Montréal et du Rocket de Laval ainsi que des événements d’envergure réalisés par EVENKO comme Osheaga, ÎLESONIQ, Lasso, Heavy Montréal, ‘77 Montréal et le Festival YUL EAT, notamment.