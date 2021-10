ECHL : la rondelle tombe ce soir

Il s’est passé quelques années depuis l’annonce de la construction d’un tout nouveau colisée et de la mission de trouver une équipe confiée à Marc-André Bergeron. Tout s’est finalement concrétisé et c’est ce jeudi que les premiers coups de patin seront donnés pour les Lions de Trois-Rivières dans la ECHL.

Rappelons que les Lions, affiliés avec les Canadiens de Montréal, ont vu le jour grâce au propriétaire -Dean MacDonald. Ce dernier s’est entouré de Mark Weightman à titre de président, du Trifluvien Marc-André Bergeron comme directeur général, d’Éric Bélanger comme entraîneur-chef et de Pascal Rhéaume au poste d’entraîneur adjoint.

La saison dernière, la ECHL était divisée en deux conférences, Ouest et Est, comptant sept formations chacune. Ce sont les Everblades de la -Floride (92 points) qui ont été champions de la saison régulière avec 42 victoires en 69 matchs, bon un pourcentage de victoire à .667. Ils étaient suivis de très près par les Americans d’Allen, le Thunder de Wichita et les Swamp Rabbits de Greenville.

N’ayant disputé que 51 matchs comparativement à 70 en moyenne pour les autres formations -, les -Komets de Fort Wayne ont remporté 29 parties, bons pour le 5e rang du classement général. Les 20 parties de moins jouées ont probablement aidé en séries éliminatoires puisqu’ils ont remporté le championnat.

Cette saison, la ligue comptera 27 équipes puisque de nouvelles formations s’ajoutent, comme Trois-Rivières, tandis que d’autres avaient cessé leurs activités pendant la pandémie. Trois-Rivières évoluera dans la conférence de l’Est, au sein de la Division Nord, avec le Thunder d’Adirondack (affilié aux Devils du New Jersey), les Mariners du Maine (Bruins de -Boston), les Growlers de Newfoundland (Maple Leafs de Toronto), les Royals de Reading (Flyers de Philadelphie) et les Railers de Worcester (Islanders de New York).

Les sept autres formations de la conférence seront les Gladiateurs d’Atlanta, les Everblades de Floride, les Swamp Rabbits de Greenville, les Admirals de Norfolk, les Solars Bears d’Orlando et le Stingrays de la Caroline du Sud.

Trois-Rivières amorcera sa saison à domicile le 21 octobre face aux -Growlers de Newfoundland. Le match des étoiles aura lieu le 17 janvier, à Jacksonville. Les formations seront en congés les 18, 19 et 20 janvier. Le dernier match de la saison régulière des Lions est prévu le 16 avril prochain, contre Worcester.