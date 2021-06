ECHL: Éric Bélanger nommé premier entraîneur-chef des Lions

Éric Bélanger a connu une très bonne carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lui qui y a disputé 820 parties. Il a amorcé une carrière d’entraîneur il y 6 ans déjà et ce matin, il a officiellement fait le saut dans la East coast hockey league (ECHL), soit à la barre des Lions de Trois-Rivières.

Le nouveau venu a été présenté par Marc-André Bergeron, directeur général de la formation trifluvienne.

« Éric (Bélanger) a été embauché parce qu’il correspond exactement à la philosophie des Lions. Étant Québécois et empreint de potentiel et de motivation, ce sont des caractéristiques essentielles pour nous mener loin. Notre entraîneur a eu une carrière accomplie comme joueur dans la LNH et je crois que cette expérience lui servira et lui permettra d’être prêt à passer au prochain niveau comme entraîneur-chef. »

Ayant amorcé sa carrière d’entraîneur au niveau Bantam, coach Bélanger aura passé les deux dernières saisons à la barre de la formation de Lévis, dans la Ligue de hockey Midget AAA du Québec. En deux saisons chez les Chevaliers, il a maintenu une fiche de 27 victoires et 8 défaites. Il avait également obtenu une fiche positive lors de son passage avec le Typhon de Québec, au niveau Midget Espoir, en 2017-18 et 2018-2019, où il a d’ailleurs remporté un championnat.

« J’ai appris autant, comme entraîneur, au niveau Bantam », que je vais apprendre dans la ECHL, a-t-il lancé. « Je suis heureux d’être ici et j’ai hâte que ça commence. Je vais bien m’entourer dans les prochaines semaines et je suis quelqu’un qui aime déléguer, qui favorise le travail d’équipe. (…) J’ai eu plusieurs entraîneurs dont je peux m’inspirer, mais surtout un Dave Tippett et un Bob Hartley, avec qui j’ai conservé une bonne relation. »

« J’ai joué 14 ans dans la LNH, en plus de jouer dans la Ligue américaine de hockey (LAH), en Russie et en Italie. J’en ai vu des choses et que les gens disent que j’ai de l’expérience ou non, ça ne me fait pas peur. Je suis content d’obtenir ma chance à Trois-Rivières. »

Le premier pilote de l’histoire des Lions aura du pain sur la planche puisque la moyenne de joueurs par formation de la ECHL est de 47 par saison.

« Ça va être un beau défi, c’est certain. On va devoir composer avec des gars qui sont rappelés à Laval, mais aussi des joueurs renvoyés à Trois-Rivières. Ce ne sera pas facile pour certains d’entre eux et je suis passé par là dans ma carrière, alors je vais savoir comment les accueillir et surtout connaître la mentalité avec laquelle ils arrivent pour l’avoir vécu », ajoute-t-il.

Bergeron (72 matchs) et Bélanger (79 matchs) ont partagé le même vestiaire dans la LNH, en 2008-2009 au Minnesota, sous les ordres de Jacques Lemaire. Or, ce n’est pas venu jouer dans la balance décisionnelle.

« On est vraiment passé par un long processus », explique M. Bergeron. « On voulait laisser la chance à tout le monde qui voulait se présenter de le faire. La saison de la LHJMQ vient se finir et on voulait vraiment faire tout le tour du jardin. Éric (Bélanger) est passé par tout le processus, comme tous les autres. »

« En effet, je peux vous assurer que je n’ai pas eu de traitement de faveur », renchérit le Sherbrookois. « J’ai fait le processus d’embauche de A à Z et ma nomination, aujourd’hui, est une première étape de réglée. J’ai vraiment hâte de voir notre liste de candidats et de commencer les entrevues, puis de bâtir notre calendrier avec le staff. »

À titre de joueur, Bélanger a récolté 358 points dans le Circuit Bettman avec les Kings, les Hurricanes, les Thrashers, le Wild, les Capitals, les Coyotes et les Oilers.