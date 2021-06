ECHL : Ce sera les Lions de Trois-Rivières

Deacon Sports & Entertainment a dévoilé le nom et le logo du club ECHL affilié aux Canadiens de Montréal, soit les Lions de Trois-Rivières. L’équipe évoluera dans le nouveau Colisée de Trois-Rivières à compter de la saison 2021-2022.

En raison des mesures sanitaires en vigueur au Québec et par souci de contribuer à enrayer la pandémie, l’équipe a choisi d’effectuer son lancement par l’entremise de ses plateformes de médias sociaux. Président et chef de la direction, Mark Weightman et Marc-André Bergeron, vice-président et directeur général de l’équipe, ont présenté le processus par lequel les Lions ont vu le jour et la nouvelle identité de l’équipe suivis d’une vidéo dévoilant le nom et le logo des Lions.

« Nous avons écouté nos partisans passionnés qui ont envoyé des milliers de suggestions au cours des derniers mois. Non seulement ont-ils contribué à nommer l’équipe, mais ils nous ont motivés à créer les détails uniques de notre logo », explique Dean MacDonald, président de Deacon Sports & Entertainment.

« Nous sommes fiers de nous appeler les Lions et sommes fébriles à l’idée de continuer de bâtir la riche tradition de hockey à Trois-Rivières, autant sur la glace que dans la communauté, à l’approche de la mise au jeu inaugurale qui aura lieu au nouveau Colisée en octobre. »

Le nom de l’équipe fait référence au passé sportif de la ville, les Lions étant la seule équipe de hockey professionnelle qui, à la fin des années 50, ait représenté la ville de Trois-Rivières.

« Nous avons travaillé très fort ces derniers mois pour créer une identité d’équipe qui sera représentative de la région, et qui suscitera l’intérêt de tous les Québécois. Avec la situation de la pandémie qui s’améliore, y compris le retour tant souhaité des partisans dans les gradins, c’est le moment opportun de dévoiler aux Trifluviens le nom et le logo de leur équipe », a ajouté Mark Weightman.

Inspiré par la thématique historique de la ville, l’équipe a conçu un logo qui regroupe quatre éléments principaux qui sont ressortis de la consultation publique.

En premier lieu, le logo comporte à la base la fleur de lys, un symbole de l’identité québécoise. Ensuite, un lion plaqué de métal rend hommage à cette importante industrie de la région et cache dans sa crinière le Flambeau, à la fois un monument bien connu de Trois-Rivières et un symbole des Canadiens de Montréal. Et finalement, le logo met de l’avant le regard déterminé du lion et le style distinctif du Sieur Laviolette dans sa moustache, un clin d’œil à celui qui a fondé la ville en 1634. Le gris métal et le bleu du Québec sont les couleurs dominantes du logo.

Les billets de saison sont disponibles dès maintenant, et ce à partir de seulement $15,75 par match. Les gens sont encouragés à réserver leur place rapidement afin d’obtenir les meilleurs sièges disponibles. Tous les détails relatifs aux billets et notre boutique se trouvent au www.lions3r.com.