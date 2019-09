Échec et mat au soleil

Deux jeux d’échecs ont été installés sur des tables à pique-nique au Carré de la Fosse, au centre-ville. Ce projet découle d’une demande adressée au conseil municipal en mai dernier.

Des élèves du programme FMS de l’école secondaire des Pionniers, accompagnés de leur enseignante, étaient allés à la rencontre des membres du conseil municipal pour présenter cette idée.

C’est dans le cadre d’un cours de mathématique qu’ils ont appris à jouer aux échecs. Cette découverte les a même poussés à organiser un petit tournoi à leur école. «Jeunes et moins jeunes aiment les échecs. Ça brise l’isolement, ça réunit les gens et ça mélange les générations. Ça occupe les jeunes et ça leur fait développer des stratégies», avaient-ils dit aux élus.

Leur requête a été bien accueillie par le conseil municipal et rapidement intégrée au projet du Carré de la Fosse. «Je me souviens particulièrement de cette demande parce que c’était la première qui m’était adressée à titre de maire», mentionne Jean Lamarche.

«La présentation était touchante, ajoute le maire. Ils ont expliqué comment ils ont découvert les échecs et comment ça les a aidés en mathématique. C’est un beau projet, simple à réaliser et demandé par des jeunes. C’est certain qu’on a voulu répondre positivement à leur demande. Ça tombait bien parce qu’on travaillait sur le Carré de la Fosse à ce moment-là. Les deux projets se mariaient très bien, c’était une belle opportunité.»

Les jeux d’échecs libre-service sont disponibles depuis le début du mois d’août au Carré de La Fosse.