Échanger entre citoyens du monde

De Mani-utenam près de Sept-Îles jusqu’à la Mauricie, les citoyens auront des occasions d’interagir avec des musiciens de la diversité du Québec sous le thème du multiculturalisme et la lutte contre le racisme. Mamu Ensemble Together est un projet d’échanges interculturels qui prendra place du 10 au 24 mars 2020.

Initié par Nathalie Lévesque, directrice générale de la Boite culturelle, Mamu Ensemble Together est un rendez-vous qui réunira trois artistes d’origines diversifiées. Il s’agit de Shauit, auteur-compositeur-interprète innu originaire de Mani-utenam dans le nord-est du Québec, de Salif Sanou (Lasso), artiste-chanteur et multi-instrumentiste du Burkina Faso, et de Saulo Olmedo Evans, percussionniste et multi-instrumentiste originaire du Panama.

Mamu Ensemble Together propose aux participants de toutes origines culturelles de vivre une expérience enrichissante. Les artistes seront dans la collectivité pour ouvrir le dialogue, et la musique servira de fil conducteur pour favoriser les échanges. Tout au cours du projet, les musiciens feront des rencontres en milieux scolaire et communautaire. Les musiciens autant que les citoyens auront l’occasion de partager leur vision et de s’exprimer sur les enjeux reliés au multiculturalisme.

Une activité qui promet de susciter la curiosité est l’exercice des couvertures chez Comsep à Trois-Rivières. Cet atelier est un outil d’enseignement participatif permettant d’explorer l’expérience de dépossession vécue par les peuples autochtones.

Dans la région, une table ronde est également prévue le dimanche 22 mars sous le thème « La musique comme outil de dialogue » à l’Espace Luc Laramée de Saint-Stanislas, dans la MRC des Chenaux.

«C’est par la musique que nous créons des ponts et des échanges riches entre les citoyens du monde», mentionne Nathalie Lévesque avec une fierté.

Mamu Ensemble Together est réalisé notamment grâce à l’appui financier du gouvernement du Canada dans le cadre du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme du ministère du Patrimoine canadien et en partenariat avec Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-utenam, Pasa Musik.