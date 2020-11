Échange majeur chez les Aigles Junior

Les Aigles Junior de Trois-Rivières, formation de la Ligue de baseball junior du Québec (LBJEQ), ont transigé avec le Royal de Repentigny.

Dans la transaction, les Aigles Jr cèdent Gabriel Deblois au Royal.

En retour, Trois-Rivières obtient le lanceur de 17 ans, Nathan Blais, le Voltigeur de 17 ans, Justin Brown, l’avant-champ de 17 ans, Bryan Reilly, ainsi que le choix de 1ere ronde du Royal en 2022.

«Talentueux et prometteurs, Blais, Brown et Reilly proviennent du programme des Élites de Lanaudière. Les Aigles Junior tiennent à remercier Gabriel Deblois pour son dévouement envers les Aigles et lui souhaite le meilleur avec le Royal», peut-on lire via la page Facebook officielle des Aigles Junior.

La saison dernière, Deblois a terminé la saison écourtée avec une moyenne de .250, avec deux points produits à sa fiche. Il a cumulé 6 vols de but.