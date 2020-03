Ebyôn maintient ses services essentiels en sécurité alimentaire

Le service Ebyôn, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, a choisi de maintenir ses services essentiels en sécurité alimentaire aux personnes vulnérables. Cela inclus la tablée populaire sous forme de plats pour emporter, la distribution alimentaire, le dépannage alimentaire et tout autre soutien d’urgence.

Cette décision a été prise pour assurer un filet de sécurité à la population.

En contrepartie, les services d’alphabétisation, le comptoir vestimentaire «Les trouvailles d’Eugène» et le café communautaire sont fermés jusqu’au 27 mars inclusivement. Cette fermeture pourrait être prolongée selon l’évolution de la situation.

« Nous constatons un grand élan de solidarité auprès des partenaires (Artisans de la paix en Mauricie, Moisson Mauricie Centre-du-Québec, le Bon Citoyen et d’autres organismes), des citoyens ainsi que d’autres institutions (ex : école Dollard) afin de pouvoir maintenir ces services essentiels en partageant nos ressources, des denrées, nos expertises, etc. C’est très aidant dans ces moments plus difficiles », souligne Maryse Fortin, directrice d’Ebyôn.

Pour toute question concernant les services ou pour les urgences : 819 373-7828.