Eau potable : un effort demandé aux Trifluviens

Crédit photo : Audrey Leblanc

EAU POTABLE. La Ville de Trois-Rivières demande à ses citoyens de poursuivre leurs efforts pour réduire leur consommation d’eau potable. L’an dernier, celle-ci est passée de 467 à 400 litres par jour par personne. Cette année, l’objectif est d’arriver sous la barre des 400 litres.

C’est que Trois-Rivières est l’une des villes qui consomment le plus d’eau potable au Québec. Pour se situer dans la moyenne, les Trifluviens devraient consommer quelque 350 litres d’eau par jour par personne.

Dans le but d’aider la population à économiser l’eau potable, la Ville entreprend diverses actions, dont la tournée des classes de 5e année et la distribution de barils qui récupèrent l’eau de pluie. Cette année encore, les membres de la Patrouille verte sillonneront les rues pour accompagner les citoyens dans la quête de cet objectif commun.

«Les gens qui arrosent leur asphalte, c’est inadmissible, soutient Yvan Toutant, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières. C’est pour ça qu’on a une patrouille. Ce n’est pas pour faire de la répression. C’est pour sensibiliser les gens. Si les villes et municipalités n’arrivent pas à réduire leur consommation d’eau, le gouvernement va imposer l’installation de compteurs d’eau et on veut éviter ça.»

Depuis 2011, la Ville a investi près de 100 M$ pour améliorer et moderniser ses infrastructures. Cinquante millions de dollars ont été déboursés pour la mise à niveau de l’usine de filtration et 17 M$ pour la réfection du poste de pompage, traitement et distribution sur la rue des Érables.