Dur retour à la réalité: de la pluie et du temps frais pour les prochains jours

Dur retour à la réalité dès ce jeudi, prévoit Météomédia. Fini le soleil et la chaleur: les précipitations et du temps frais sont au programme. Cependant, ce retour est essentiel, surtout pour l’agriculture et pour limiter les risques d’incendie.

Après un début de mois particulièrement sec, les quantités de pluie à recevoir ne sont pas négligeables. Dès jeudi matin, une pluie forte tombera sur la région et se poursuivra jusqu’à vendredi très tôt le matin. Il y a également un risque d’orage pour jeudi.

Les précipitations se poursuivront vendredi avant de se diriger vers l’est pour le week-end. Les accumulations les plus importantes seront toutefois pour jeudi. D’ici samedi, les secteurs de l’ouest et du sud pourraient recevoir jusqu’à 40 mm de pluie, et même jusqu’à 50 mm localement.

Des précipitations plus que nécessaires

Le mois d’avril est particulièrement sec au Québec, à l’exception de l’est qui a reçu plus de précipitations que la moyenne mensuelle. Pour les autres secteurs, les quantités reçues sont minimes. Les précipitations des prochains jours seront donc les bienvenues.

Cette pluie sera bénéfique pour les cultures, mais aussi pour réduire les risques d’incendie qui sont particulièrement élevés en ce moment. On a déjà rapporté 65 feux cette année, la moyenne pour cette date se chiffre à dix feux. (Source : Meteomedia)