Duo Énergie Graphique se lance dans le plexiglas protecteur

L’entreprise Duo Énergie Graphique fait partie des entreprises qui participent à l’effort de guerre visant à freiner la propagation du coronavirus au Québec. Spécialisée normalement dans la création de solutions visuelles pour des projets web, imprimés et d’identité, l’entreprise de Bécancour joue plutôt, depuis quelques jours, un rôle clé dans la protection des travailleurs du domaine de l’alimentation et de la santé.

En effet, elle a commencé à produire des plexiglas protecteurs «anti-coronavirus» pour des géants comme Metro et IGA, de même que pour diverses pharmacies, boucheries, quincailleries, dépanneurs, cliniques de soins de santé et hôpitaux du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

Elle conçoit également des affiches de consignes sanitaires et des autocollants signalétiques, essentiels en ce temps de crise.

Bien que la demande soit grande, l’entreprise doit fonctionner à effectif réduit : elle est passée de 20 à 4 employés. Malgré tout, elle réussit à tenir le fort. «J’ai une graphiste, un pressier et un installateur à mes côtés», indique David Jutras, président de l’entreprise, qui s’occupe de la découpe et de la prise des commandes, en plus de faire office d’installateur au besoin.

Au moment d’écrire ces lignes, Duo Énergie Graphique avait conçu et livré plus d’une centaine de panneaux protecteurs en plexiglas sur mesure aux quatre coins de la région. «On a fait une grosse tournée la semaine dernière. Ça va vite», souligne M. Jutras.

Il qualifie même la situation de «course folle». «Les gens comprennent qu’il faut s’équiper. Nos fournisseurs [de feuilles de plexiglas] sont à court dans les formats les plus utilisés. Il faut faire place à l’imagination, comme acheter des feuilles plus grandes et réussir à les tailler. On a de beaux défis en ce moment!».

S’adapter aux besoins

Depuis peu, l’entreprise reçoit aussi des demandes pour des cloisons destinées aux hôpitaux. Ces cloisons visent à isoler les patients atteints ou présentant les symptômes de la COVID-19, entre autres.

«Pour leur fabrication, on utilise le Coroplast, un plastique qui sert normalement à de l’affichage. [Ce matériau] permet de faire des cloisons rapidement», mentionne M. Jutras, dont l’entreprise a également été sollicitée pour la conception de l’affichage destiné aux nombreux parcs publics fermés dans plusieurs municipalités.

Pour le moment, l’équipe réduite de Duo Énergie Graphique répond aux besoins essentiels de ses clients encore ouverts. «On espère pouvoir rappeler tous les employés qu’on a perdus, confie le président. Par contre, il va falloir que l’économie reprenne… même si rien ne sera plus comme avant.»