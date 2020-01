Duo de gardiens explosif chez les Estacades

Les Estacades de Trois-Rivières – Midget AAA ont connu un bon début de saison pré-période des Fêtes. Ayant remporté 15 de leurs 28 premiers affrontements, ils pointent au quatrième rang de la Division Coop Fédérée avec 48 points.

L’entraîneur-chef de la formation trifluvienne, Frédéric Lavoie, s’est dit satisfait de sa troupe jusqu’à présent.

«On a été très bon en début de saison et le classement est très serré. On s’est promené entre la deuxième et la huitième place. Il y a beaucoup de parité dans la ligue cette saison et c’est le fun de voir qu’on peut compétitionner avec tout le monde», a-t-il confié.

«On est une équipe qui défend très bien et les gars sont très impliqués défensivement. On a la chance d’avoir un excellent duo de gardiens de but en Vincent Filion et William Rousseau. On sait qu’il faut bâtir autour d’eux. Les gars ont acheté le concept de ne pas donner beaucoup de buts, ce qui nous donne de très bonnes chances de gagner chaque soir.»

Filion a non seulement été choisi le Joueur U16 du mois de décembre, mais il a aussi reçu le titre de Joueur défensif du mois grâce à de solides performances où il a récolté deux victoires, dont sa 10e de la saison, et subi une défaite en fusillade. Il occupe le 4e rang du circuit avec une moyenne de buts alloués à 2,05 et un taux d’efficacité à .929.

Rousseau présente quant à lui de meilleurs chiffres encore avec une moyenne à 1,62 en 11 rencontres, en plus d’avoir .937 comme taux d’efficacité.

Malgré le fait qu’ils occupent le quatrième rang, rien n’est joué pour les Estacades puisque les meneurs, les Chevaliers de Lévis, n’ont que 52 points au compteur.

«On a expliqué aux gars que la position est peu importante et qu’il faut juste être le mieux préparé possible pour les séries éliminatoires. Que l’on soit premier, troisième ou septième au classement général, l’objectif demeure d’être prêts pour les séries», explique coach Lavoie.

«Nous avons quand même une jeune équipe avec huit gars de 15 ans. Il va falloir trouver le moyen de marquer plus de buts. On a déjà commencé à travailler là-dessus avant les Fêtes et il va juste falloir continuer dans le bon sens.»

Offensivement, l’attaque des Trifluviens repose principalement sur trois joueurs. Isaac Lambert a inscrit 10 buts et 28 points en 28 duels. Thomas Pichette suit avec 11 buts et 24 points en 28 affrontements, tandis que le défenseur et capitaine Tristan Luneau est au troisième échelon avec 16 points en 28 matchs.

«Tristan [Luneau] joue son rôle de leader à la perfection et il va aller chercher de plus en plus d’expérience avec les Jeux olympiques de la jeunesse. C’est un joueur exceptionnel. Il serait possiblement le premier choix du prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) alors ça ne ment pas», conclut le pilote des Estacades.

Les activités de la Ligue de hockey Midget AAA reprendront le 9 janvier prochain. De leur côté, les Estacades recevront la visite des Riverains du Collège Charles-Lemoyne le 10 janvier, dès 19h.