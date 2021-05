D’un entrepreneur à un autre

Souhaitant contribuer de façon significative à la relance économique dans la région, Fonds Mauricie lance une campagne de financement pour supporter l’entrepreneuriat local. L’organisme est à la recherche d’investisseurs pour amasser une somme de 100 000 $.

Le montant récolté sera divisé ainsi : 50 000 $ pour des projets à Trois-Rivières, 30 000 $ pour des projets à Shawinigan et 20 000 $ dédiés à un autre territoire, qui sera annoncé prochainement.

«Pour l’instant, on met l’emphase à Trois-Rivières et Shawinigan, mais on va développer d’autres territoires par la suite», assure la directrice générale de Fonds Mauricie, Guylaine Perron.

Le concept est simple : des entrepreneurs qui redonnent aux autres entrepreneurs. «Cette chaîne de solidarité permettra un ancrage solide de l’entrepreneuriat dans nos quartiers», soutient Mme Perron.

Pour faire la promotion de sa campagne de financement, Fonds Mauricie s’est associé à deux personnalités bien connues. Il s’agit du maire de Shawinigan, Michel Angers, et de Jean-Denis Girard, directeur général des pilotes du Saint-Laurent Central à Trois-Rivières. «Ce sont deux personnes qui ont à cœur l’entrepreneuriat et qui ont leur communauté tatouée sur le coeur», affirme Mme Perron.

Au cours de ses 20 années d’existence, Fonds Mauricie a investi plus de 1,5 M$ dans plus de 235 entreprises et a collaboré à transformer le paysage du financement des entreprises en démarrage de la région. L’organisme vient en aide aux entrepreneurs qui n’ont pas accès à du financement autrement, notamment auprès des institutions financières.

«Ce sont des gens qui sont en démarrage ou encore de petites entreprises qui ont besoin d’un coup de pouce pour être propulsées, explique Mme Perron. Grâce à une cinquantaine d’investisseurs et de partenaires, Fonds Mauricie a permis à de nombreuses entreprises embryonnaires de trouver le financement nécessaire pour devenir les entreprises prospères de demain.»

Cette dernière estime que pour chaque dollar accordé par l’organisme, dix dollars sont investis. En plus de son aide financière, Fonds Mauricie offre un soutien technique et un accompagnement aux entrepreneurs, et ce, à travers l’ensemble des MRC et des villes de la Mauricie.