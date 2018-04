Les Dumoulin s’associent de nouveau à la Fondation québécoise du cancer

Crédit photo : Photo Pier-Olivier Gagnon

COMMUNAUTÉ. C’est dans l’atelier mécanique de Dumoulin Compétition, à Yamachiche, que la Fondation québécoise du cancer a lancé sa campagne régionale de financement 2018, le 5 avril dernier.

Sous le thème « Un Québécois sur deux fera face au cancer. Nous devons les soutenir », la Fondation, qui soutient au quotidien les personnes atteintes du cancer et leurs proches, souhaite amasser au moins 500 000 $ en Mauricie.

D’ailleurs, les pilotes de course automobile, Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin agiront à titre de présidents de cette campagne. Les frères Dumoulin s’impliquent à leur façon depuis trois ans dans la mission de la Fondation québécoise du cancer. Ils invitent la population à signer leurs voitures de course en échange d’un don en argent, une initiative qui a permis d’amasser près de 30 000$ lors des deux dernières années.

«C’est vraiment sans hésitation qu’on embarque à nouveau dans cette campagne de financement. Nous avons été touchés de très près par le cancer, que ce soit dans notre famille ou dans notre entourage. Ça fait partie du quotidien de tout le monde. On voulait faire quelque chose par rapport à ça et surtout aider. Cette cause-là représente beaucoup pour nous», partage Louis-Philippe Dumoulin.

«On veut toujours en faire plus. On veut aller chercher encore plus d’argent cette année. Nous sommes très fiers de pouvoir poursuivre cette association avec la Fondation. On veut nous aussi faire la différence dans notre communauté».

Une lutte quotidienne contre le cancer

La Fondation québécoise du cancer utilise les fonds recueillis pour soutenir chaque année des milliers de personnes atteintes d’un cancer et leurs proches. Elle offre des services axés sur les besoins et préoccupations quotidiennes. Elle informe, écoute, accompagne, réconforte et héberge les personnes touchées par le cancer.

Plus de 90 invités conscients de l’importance de l’organisme dans la région ont participé au lancement de cette nouvelle campagne de financement, la semaine dernière, à Yamachiche.

«Notre cabinet de campagne est constitué de personnes engagées. Je suis aussi heureuse de pouvoir compter sur le soutien renouvelé de Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin. Chacun d’entre nous croit qu’il est possible d’améliorer le quotidien des gens atteints par le cancer. Nous avons besoin du soutien de la population et de la communauté d’affaires», mentionne Luce Girard, directrice du Centre régional et hôtellerie de la Mauricie de la Fondation québécoise du cancer.

Lors de ce lancement, le radio-oncologue du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), le Dr François Vincent, a témoigné de l’importance de cette fondation ainsi que des fonds amassés pour offrir tous les services disponibles à ce jour à la population.

Mentionnons que plusieurs activités seront organisées tout au long de l’année dans le but d’amasser des fonds. Une marche est notamment organisée le 16 septembre prochain au parc Pie-XII de Trois-Rivières à 9h.