Dumoulin et Camirand remportent chacune course

Louis-Philippe Dumoulin était sûr d’avoir en main une voiture performante pour le circuit routier rapide du Canadian Tire Motorsport Park. Il est parvenu à remporter la première épreuve, tandis que Marc-Antoine Camirand l’imitait lors de la deuxième épreuve.

Dumoulin s’est hissé en tête de la première course au 20e tour, n’était plus jamais embêté jusqu’au drapeau à damier.

« Nous avons amélioré la voiture pour la qualification, toutefois pas suffisamment pour décrocher la pole. En piste, la voiture était performante tout au long de la course et surtout dans les derniers tours. L’équipe #47 WeatherTech Canada/Groupe Bellemare a travaillé très fort pour comprendre la géométrie de suspension à l’avant et cela a porté fruit. Nous étions sûrs de dépasser le meneur en fin de course, toutefois il a été victime d’un bris mécanique et nous avons pris la tête de la course », a mentionné le vainqueur juste après la course.

« Dans les derniers tours, il y a eu quelques relances et la pression des pneus descendait beaucoup. Il était complexe de maintenir la température suffisamment élevée. Marc-Antoine (Camirand) m’a rejoint dans le dernier tour et il a été très respectueux dans sa façon de piloter. Cette victoire est bienvenue pour le classement au championnat. »

Le Trifluvien prenait le départ en troisième position lors de la deuxième épreuve. Quinzième après les deux arrêts aux puits, le Québécois a remonté le peloton jusqu’en septième position (38e tour). Devant composer avec un pneu arrière gauche qui se délaminait, et le forçant à ménager sa voiture, il a croisé le fil d’arrivée en onzième place.

« Aujourd’hui, nous nous présentions avec le souhait de remporter une autre victoire. Tout s’est bien passé jusqu’à l’arrêt aux puits pour un deuxième train de pneus, autour du 16e tour. Nous ne connaissons pas la raison, d’ailleurs je croyais que c’était une crevaison lente, toutefois le pneu arrière gauche s’est délaminé [autour du 38e tour]. À partir de ce moment-là, nous nous devions d’être à l’affût afin de terminer la course et de croiser le fil d’arrivée afin d’accumuler les points pour le championnat », explique-t-il.

« C’est désolant, cependant il était essentiel de rester sur la piste, car si nous étions entrés aux puits pour changer un pneu, nous aurions perdu davantage de positions. Il reste cinq courses à la saison, toutes sur circuit ovale, et je suis convaincu que l’équipe saura bien faire », conclut-il.

Camirand avec une victoire

De son côté, Marc-Antoine Camirand a finalement remporté une victoire bien attendue, remportant sa deuxième victoire en carrière en NASCAR Pinty’s, en plus d’ajouter un podium à son palmarès, la veille.

Après un début de saison difficile, dont deux abandons consécutifs, la fierté de Saint-Léonard-d’Aston attendait depuis un bon moment déjà ces bons résultats de ce week-end. Hautement motivé par sa deuxième place de samedi, il a pris le départ du Clarington 200 en ne visant rien de moins qu’un autre podium.

Sixième sur la grille de départ, Camirand a su dès le départ que sa Chevrolet Camaro GM Paillé n° 22 était très rapide, mais qu’il devrait être patient pour être en bonne posture à la fin de la course de 51 tours.

« Mon chef d’équipe Randy Steckly m’a appelé aux puits dès le huitième tour pour un ravitaillement en essence. Puis, j’y suis retourné vers la mi-course pour les pneus. À partir de ce moment, je savais que j’étais en bonne position pour me battre pour la victoire. Les pilotes devant moi devaient encore s’arrêter, alors que j’étais tout juste derrière eux », a expliqué Camirand.

« Alex (Tagliani) ne s’était pas arrêté pour changer ses pneus alors je savais que je serais plus rapide à la fin. Je n’avais qu’à être patient et à conserver ma mécanique pour la fin », a indiqué Camirand.

Avec cinq tours à faire, sa Chevrolet Camaro GM Paillé n° 22 était encore très rapide, et Camirand a finalement effectué un dépassement vers l’extérieur au quatrième virage. Il n’a plus jamais eu à regarder derrière, créant même un léger écart avec le peloton. Il récoltait donc sa deuxième victoire en carrière en série NASCAR Pinty’s, sa première depuis celle à l’Autodrome Saint-Eustache en septembre 2018.

« Ça fait tellement de bien de finalement revenir dans le cercle des vainqueurs! Cela faisait un petit bout que nous étions malchanceux, mais je savais que la chance devait immanquablement tourner un jour. Nous avions eu de bons résultats ici dans le passé, et je savais que nous pouvions revenir en force. Je suis tellement content, et soulagé, que notre travail acharné soit enfin récompensé ! Nous souhaitons maintenant continuer cette séquence gagnante »,ajoute-t-il.

Les pilotes seront de retour au Flamboro Speedway, à Milgrove, alors que la série NASCAR Pinty’s y sera pour un programme double, dimanche prochain. (JC)