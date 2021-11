Du verglas attendu dès aujourd’hui en Mauricie

Selon les plus récentes prévisions météorologiques, des épisodes de pluie verglaçante sont attendus sur plusieurs régions du Québec à partir d’aujourd’hui. Dans ce contexte, les conditions routières pourraient varier très rapidement, ce qui nécessitera une vigilance accrue de la part des automobilistes, d’autant plus que l’obligation de chausser les véhicules de pneus d’hiver n’est pas encore en vigueur.

Le ministère des Transports assurera les opérations d’entretien et de déglaçage requises afin de sécuriser le réseau routier et de minimiser les conséquences sur les déplacements. Ainsi, ces opérations seront adaptées en fonction de la nature et de l’intensité des précipitations, le tout au moyen de fondants ou d’abrasifs.

Les usagers de la route devront faire preuve d’une grande prudence et adapter leur conduite. Le Ministère leur rappelle l’importance de s’informer de l’état des routes sur les différentes plateformes de Québec 511 (Web, application mobile, téléphone) et de planifier leurs déplacements.

Quelques conseils aux usagers