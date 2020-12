Du soutien psychosocial à votre portée

La pandémie vécue actuellement ajoute également son lot d’incertitudes et il est normal de ressentir un déséquilibre. Le simple fait d’en parler à quelqu’un, de s’arrêter et de faire le point sur la situation, avant que tout s’embrouille, peut vous aider. Lorsque ça ne va pas, sachez qu’il existe des ressources pour vous soutenir en tout temps.

À un moment ou à un autre au cours de notre vie, différentes difficultés personnelles, professionnelles ou familiales peuvent nous affecter sur le plan psychologique. Demandez de l’aide maintenant, vous, ou un membre de votre entourage, si :

vous sentez épuisé, confus, déprimé, anxieux, agressif ou en détresse?

constatez des changements dans votre pensée, votre humeur ou votre comportement?

êtes inquiet au sujet de votre santé mentale ou celle d’un proche?

êtes inquiet pour votre sécurité ou celle d’un proche ou êtes préoccupé par des gestes que vous pourriez poser?

avez besoin d’aide à la suite d’un évènement difficile (crise familiale, perte d’emploi ou de logement, séparation, sinistre, perte d’un être cher, solitude en raison du confinement, victime d’abus ou de violence)?

Les équipes psychosociales sont là, partout dans la région, pour vous écouter, vous aider à clarifier ce que vous vivez, répondre à vos questions et vous orienter vers des services adaptés à vos besoins. Vous pouvez rapidement :

Contacter un intervenant d’Info-Social en composant le 811, option 2, 24h/24, 7 jours sur 7;

Téléphoner ou vous présenter sans rendez-vous au CLSC le plus près de chez vous, durant les heures d’ouverture, pour rencontrer un intervenant de l’accueil psychosocial;

Contacter le service téléphonique en prévention du suicide au 1 866 APPELLE (277-3553);

Contacter le service en dépendance (jeu, alcool, drogue) au 1 866 568-3877.

N’hésitez pas non plus à contacter votre médecin de famille qui peut évaluer votre état de santé, vous suggérer un traitement approprié ou vous référer, au besoin.

Vous n’avez pas de médecin? Contactez une clinique sans rendez-vous ou inscrivez-vous au guichet d’accès à un médecin de famille. Il existe également de nombreux organismes communautaires de soutien et d’entraide qui peuvent vous renseigner et vous aider.

En tout temps, pour une situation d’urgence, n’hésitez pas à composer le 911.

Technicien en travail social depuis 10 ans à l’accueil psychosocial du CLSC de l’Érable, David Sévégny, comme ses collègues, a comme mission d’offrir un accueil sans jugement. Son rôle est d’écouter avec empathie les gens qui s’y présentent, afin de bien saisir le besoin motivant la consultation, et de les orienter vers les services qui pourront les aider dans leur situation.

«Ce n’est pas toujours facile de prendre la décision de consulter. Souvent, les gens construisent leur confiance en eux sur leurs aptitudes à demeurer en contrôle de leur situation et demander de l’aide leur apparaît comme une faille. Alors, ils attendent d’être au bout du rouleau avant de consulter. Que diriez-vous de commencer à développer vos aptitudes à prendre soin de vous dès aujourd’hui? Nos équipes sont là pour vous accompagner, vous écouter et vous permettre de prendre du recul sur ce que vous vivez. Autant pour vous que pour vos proches, vous serez en mesure d’y voir plus clair et d’être référé vers les bonnes ressources, au besoin, que ce soit les services offerts au CIUSSS MCQ ou dans la communauté» souligne-t-il.

Des outils en ligne pour vous aider

Pour plus d’informations ou pour découvrir des outils pour vous aider à gérer vos réactions au quotidien, visitez notre section Covid-19, onglet Santé mentale sur le site Web : https://ciusssmcq.ca/covid-19/on-protege-aussi-sa-sante-mentale/

«La pandémie apporte différents défis qui nous poussent vers des changements. Chaque individu peut trouver en lui la capacité de s’adapter et la résilience s’avère efficace dans l’adversité. Bien loin d’un signe de faiblesse, consulter c’est déjà déjouer nos difficultés. Soyez opportuniste et prenez ce moment privilégié pour vous; pour vous confier en toute discrétion, analyser votre situation avec un professionnel externe à ce que vous vivez et explorer les avenues qui vous permettront de renouveler votre bien-être. Contactez-nous sans hésiter», conclut M. Sévégny.