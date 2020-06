Du soutien à portée de main

Lorsqu’on nous a annoncé, en mars, que tout le monde devait dorénavant rester chez eux, les aînés particulièrement, j’ai dû revoir complètement mes habitudes. Normalement, j’allais voir ma mère tous les jours à sa résidence, surtout pour la désennuyer, mais aussi pour lui apporter des petits plats maisons. Donc, du jour au lendemain, ma mère s’est retrouvée très isolée… et moi aussi.

C’était difficile pour moi d’obtenir toute l’information dont j’avais besoin pour me tenir informée, car je n’ai pas d’Internet. C’est sûr que j’ai regardé (et je regarde encore) le point de presse de M. Legault, mais je n’avais jamais les détails de ce qui était annoncé. Comme je reçois l’Appuilettre de l’Appui Mauricie, j’étais vraiment contente quand ils nous ont proposé de nous envoyer un bulletin spécial par la poste. Chaque semaine, je recevais de l’information qui était en lien avec mon rôle de proche aidante. Des trucs, des astuces, mais aussi du contenu qui m’a tenue vraiment informée durant tout ce temps. Encore aujourd’hui, l’organisme m’envoie ce bulletin et je trouve toujours que c’est intéressant et pertinent. Un jour, j’ai appelé le service Info-aidant que j’ai connu grâce à l’Appuilettre, car j’avais besoin de parler du stress et de l’inquiétude que je ressentais et qui augmentait de semaine en semaine. Simplement le fait de parler à quelqu’un en dehors de ma famille m’a fait un bien incroyable. La conseillère qui m’a répondu comprenait vraiment ce que je vivais. Elle m’a rassurée et encouragée. Elle m’a donné des trucs pour gérer mon anxiété et mes craintes. Aujourd’hui, je ne peux pas dire que le stress a complètement disparu, mais disons que je le gère mieux. J’ai pu revoir ma mère il y a une semaine et ça m’a grandement soulagée. Si j’avais un conseil à donner à tous ceux qui sont proches aidants, comme moi, ce serait de ne pas hésiter à appeler. Souvent, on a peur de demander de l’aide, mais une fois qu’on passe par-dessus ça, on découvre qu’on n’est pas seul et qu’on peut compter sur des gens pour nous épauler.

Manon, Trois-Rivières

