Du soccer-golf pas loin de chez vous

Depuis le 29 mai, un parcours de soccer-golf prend place sur les terrains de soccer situés derrière l’école secondaire Jean-Nicolet, à Nicolet. Avec la saison de soccer qui a repris le 6 juillet, il sera bientôt revu.

Cette nouveauté 2020 est une initiative du président de l’Association de soccer de Nicolet (ASN), Stéphane Nourry. Au moment de sa mise en place, il n’était pas censé y avoir de soccer cet été sur les terrains. Le président a alors songé à cette alternative simple et amusante pour permettre aux adeptes de pratiquer leurs habiletés.

C’est un parcours de neuf «trous» qui a été créé. Le principe est le suivant: le joueur doit déplacer son ballon de soccer d’un piquet à un autre avec le moins de coups possible. Attention: des obstacles sont là pour lui compliquer la tâche! En chemin, il croisera une estrade à contourner. Il devra aussi botter son ballon par-dessus un filet de soccer ou un by-stop de baseball, en plus de devoir faire usage de précision sur un «vert» particulièrement étroit, ou encore dans une partie boisée.

«Il faut quand même que ce soit un peu relevé comme défi, afin que les plus vieux veuillent venir et puissent avoir du plaisir!», commente M. Nourry.

Lui-même a apprécié mettre en place le parcours et le remanier. «J’ai mesuré les distances, fait un test et estimé le nombre de coups de pied normal à faire pour réussir le parcours. C’est vraiment pour le plaisir. D’ailleurs, je pense que personne n’a réussi la normale!»

Le jeu est accessible gratuitement en tout temps. Même si la saison de soccer est repartie, les piquets et les drapeaux sont toujours là. Il suffit d’apporter son ballon et son sourire pour profiter pleinement du parcours. «C’est une première à Nicolet. J’avais vu ça dans le coin de Drummondville. Ils proposaient le soccer-golf sur des vrais parcours de terrain de golf», continue M. Nourry.

Une carte de pointage peut être téléchargée et imprimée à partir de la page Facebook de l’Association de soccer de Nicolet. Une vue aérienne du parcours y est également affichée, avec les distances séparant chaque piquet de départ du drapeau d’arrivée, ainsi que le «par» de chaque «trou».

Là pour rester

Depuis la mise en place du parcours, les gens ont été nombreux à relever le défi. Suffisamment, en fait, pour que le soccer-golf s’enracine dans l’offre de l’ASN. «C’est quand même assez populaire», se réjouit Stéphane Nourry, qui ne tient toutefois pas de statistiques officielles quant à la fréquentation du site.

L’implantation de ce nouvel attrait n’implique par ailleurs aucuns frais pour l’Association et l’installation est facile. «On utilise des piquets de but comme on a déjà partout au terrain de soccer, note M. Nourry. On a simplement inscrit les numéros de « trou » sur les piquets de départ, attaché un drapeau numéroté sur ceux de l’arrivée et tracé des lignes au sol pour marquer le parcours.»

Jusqu’à maintenant, les commentaires reçus par l’Association concernant l’activité de soccer-golf sont très positifs. Par contre, depuis que la saison de soccer a repris, le 6 juillet, quatre trous ne sont pas accessibles durant les matchs. Stéphane Nourry reverra bientôt leur disposition pour permettre de nouveau la pratique du soccer-golf à tout moment, même lorsque les terrains de soccer sont occupés.