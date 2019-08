Du renfort pour les Aigles Junior

Quatre jeunes espoirs, soit Raphaël Picard, Jaycob Lachance, Yohann Dessureault et Hugues Marineau viendront prêter mains fortes aux Aigles pour les prochaines séries éliminatoires.

Picard en était à sa première saison avec le programme 17U de l’Académie Baseball Canada. Face aux équipes Junior Élite cette saison, il a maintenu une moyenne de .357 avec 5 doubles, 1 circuit et 5 points produits en 12 rencontres. Utilisé comme voltigeur par l’ABC, ce dernier peut également jouer au premier coussin.

Jaycob Lachance et Yohann Dessureault entamaient quant à eux un second tour avec l’ABC, l’un dans le 17U et l’autre dans le 16U.

Lachance est un jeune lanceur droitier avec une balle rapide explosive qui, tout comme Dessureault, devrait grandement aider les Aigles au monticule en séries avec le départ de Nathan Landry pour les collèges américains. Lachance, qui démontre de belles qualités athlétiques, peut également jouer au milieu de l’avant-champ et au champ extérieur.

Dessureault est quant à lui un joueur des plus complets patrouillant l’arrêt-court ou le 3e but en plus d’être un lanceur droitier très efficace avec une excellente maîtrise de ses lancers. Au bâton, il représente une menace constante pour les lanceurs frappant autant pour la moyenne que pour la puissance.

Marineau évoluait quant à lui pour les Estacades Midget AAA cette saison. Reconnu pour ses habiletés au bâton, Marineau a encore dominé le Circuit Midget AAA à ce chapitre avec son impressionnante moyenne au bâton de .435 et ses 62 points produits. Ce dernier évolue généralement du côté gauche de l’avant-champ, tant au troisième but qu’à l’arrêt-court. Il a aussi connu une excellente saison au monticule pour les Estacades avec une maigre moyenne de points mérités de 0.97 en plus de 43 manches lancées.

L’ajout de ces quatre joueurs, combiné aux plus récentes performances Aigles Jr, amènent assurément beaucoup de positivisme et d’ambition dans l’équipe à l’amorce des séries. Trois-Rivières a rendez-vous avec Charlesbourg dans une série s’amorcera ce jeudi.