Du Rallycross hivernal en février prochain?

Le député de Saint-Maurice/Champlain, et ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, était de passage au Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) dimanche pour lui annoncer qu’il se voyait octroyer une contribution non remboursable de 184 826$ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Ce montant viendra aider le GP3R à améliorer et diversifier son offre de service, notamment avec le développement d’un nouveau produit touristique hivernal, soit le Rallycross polaire. «Ça nous donne les moyens de nos ambitions, de mettre le projet en marche et de transformer ce projet en réalité», a commenté le directeur général du GP3R, Dominic Fugère. «On est très près de pouvoir annoncer la tenue du Rallycross polaire. Cette aide nous permet de travailler concrètement et j’ai averti les bénévoles d’être prêts lors du premier week-end de février, car on va avoir besoin d’eux autres.» L’aide du gouvernement du Canada permettra donc à l’organisme d’ajouter un événement majeur à Trois-Rivières en période de basse fréquentation touristique, en plus de créer quatre emplois et de générer des retombées économiques pour les commerces et les hôtels de la Mauricie en période hivernale. «Je suis toujours aussi ravi de constater l’effervescence qui anime notre belle région. Dans le domaine du tourisme, comme dans celui du développement économique, les entrepreneurs locaux font preuve de créativité et d’audace. Le Rallycross polaire contribuera au maintien des attraits et au développement de l’offre touristique en Mauricie», a pour sa part commenté M. Champagne. Rappelons que le deuxième week-end du 50e Grand Prix de Trois-Rivières mettait en vedette la traditionnelle course de NASCAR Pinty’s. Les Trifluviens Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin sont parvenus à se hisser sur le podium ensemble pour la première fois de leur histoire. ( Détails : https://www.lhebdojournal.com/nascar-lp-dumoulin-maitre-a-la-maison-jf-dumoulin-termine-3e/ )