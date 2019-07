Du plaisir en famille au parc Laviolette

Pour une 23e année, les familles de Trois-Rivières sont invitées à venir s’amuser à la Fête de la famille, les 3 et 4 août, au parc Laviolette.

Durant ce week-end d’activités gratuites, petits et grands seront plongés dans l’univers thématique de quatre royaumes, soit l’aventure, l’imaginaire, les animaux et la magie.

De 10h à 17h, le train Royal Express se promènera de zone en zone et mènera les familles au cœur de la fête où les attendront jeux gonflables, ateliers de maquillage et de ballons, soccer bulle, fermette, tours de poneys, karts à pédales, mascottes et magicien.

Les enfants aimeront aussi sans doute le Party mousse dans une véritable piscine à mousse le 4 août .

Des prestations de Calingouin, Sanja, Megan Jobin, Abeille Beausoleil et du magicien Nicolas Tardif animeront la grande scène.

Le dimanche dès 11h, Atlas occupera la grande scène avec son spectacle Géo Circus 2. À travers les arts du cirque, il propose un voyage à travers les peuples du monde.

Plusieurs organismes et exposants présenteront également leurs services aux passants. L’équipe de Trois-Rivières en action et en santé sera aussi sur place avec son projet de lecture de contes et la Yolo Van.

Par ailleurs, avec la décision de la Ville de devenir une Communauté bleue, la Fête de la famille encourage les familles à apporter leur gourde d’eau. Grâce à un partenariat avec Amaro et Rythme FM, une station de distribution d’eau sera gratuite sera disponible pour le remplissage des bouteilles réutilisables.

Il sera aussi possible d’acheter des bouteilles d’eau, car l’événement, comme bien d’autres, est encore en transition dans le cadre de Communauté bleue, mais on essaiera de minimiser la vente des bouteilles d’eau durant la fin de semaine. L’événement vendra également des bouteilles réutilisables.

Rappelons que les activités de la Fête de la famille sont gratuites.

La programmation complète est disponible sur la page Facebook de l’événement.