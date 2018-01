Du nouveau au KiNipi

Crédit photo : Hebdo Joutnal - Audrey Leblanc

HÉBERGEMENT. Le KiNipi spa nordique bonifie son offre en ajoutant de l’hébergement à ses services. Les travaux étant terminés, les 24 suites de luxe de type condo sont maintenant disponibles.

Parmi celles-ci, on compte 35 chambres. Quant à la dimension des suites, on retrouve des 3½ et des 4½. La construction et l’aménagement des installations ont nécessité un investissement de 8 millions de dollars.

«C’est un espace de vie. C’est comme si les gens étaient à la maison, explique René Giguère, directeur général du KiNipi. Les gens vont profiter des bains, vont se faire masser et regagnent leur chambre. C’est vraiment une résidence touristique. Chaque suite est équipée d’une cuisine complète, mais les gens peuvent aussi choisir le restaurant.»

– René Giguère

«KiNipi spa aura 6 ans en 2018 et, dès le départ, les gens nous demandaient de l’hébergement, ajoute ce dernier. On a développé le projet au fil des ans, raconte M. Giguère. On peut accueillir entre 50 et 70 personnes à la fois, dépendamment si tous les lits dans toutes les suites sont occupés.»

Les clients auront accès aux bains nordiques via un corridor sous-terrain chauffé. Pour la clientèle corporative, une nouvelle salle de réunion moderne a été aménagée.

La portion hébergement de l’entreprise engendrera l’embauche d’une quarantaine d’employés au cours des prochains mois. Cet ajout portera à quelque 120 le nombre total d’employés. Par ailleurs, le KiNipi a accueilli un nombre record de 44 000 visiteurs dans la dernière année.