Du lèche-vitrine…artistique!

Le Musée POP propose aux Trifluviens de voir une partie de l’exposition Change le monde, une œuvre à la fois de l’extérieur, à partir des grandes fenêtres en façade du musée.

Change le monde, une œuvre à la fois est un projet d’éducation populaire et de participation citoyenne à travers l’art engagé. Coordonné par le Réseau In-Terre-Actif, secteur jeunesse du Comité de Solidarité/Trois-Rivières, il permet aux participant(e)s de prendre la parole et de s’engager sur divers enjeux sociaux et mondiaux.

Cette exposition devait être présentée dans une salle du Musée POP. Toutefois, la pandémie a obligé la fermeture de l’institution durant la période où elle devait être à l’affiche.

«Cette initiative artistique est présentée au Musée depuis plusieurs années et l’équipe trouvait particulièrement dommage de ne pas pouvoir la montrer cette année étant donné tout le travail que cela représente pour les étudiants! En la plaçant aux fenêtres, cela lui donne une belle visibilité et les Trifluviens pourront la voir de l’extérieur, en faisant du lèche-vitrine… en toute sécurité», lance Valérie Therrien, directrice générale du Musée POP.

De plus, grâce à l’application CultureGO, développée par l’entreprise Rum & Code, dans le cadre du Muséolab et en partenariat avec le DigiHub de Shawinigan, les visiteurs pourront, à l’aide d’un code QR, avoir accès aux titres des œuvres et à leurs descriptions.

L’exposition sera éclairée en tout temps et à l’affiche jusqu’à la fin janvier.