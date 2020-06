Du hockey senior… à La Guadeloupe!

C’est officiel! Une formation de La Guadeloupe rejoindra le circuit de la Ligue régionale de hockey (LRH) senior.

La nouvelle formation de la Beauce sera donc la 9e à joindre le Circuit Alain Beauchamp. Outre Saint-Boniface, qui a fait son entrée l’an dernier, et le Desjardins-Wild de Windsor, qui avait décidé de quitter la LHSAAAQ pour se joindre à la LRH, la ligue comptait six formations, soit Saint-Pierre-les-Becquets, Coaticook, Warwick, Daveluyville, Asbestos et East-Angus.

L’homme derrière le projet se nomme Stéphane Turgeon. Le président de la ligue, Alain Beauchamp, s’est dit réjoui de cet ajout. Rappelons que la semaine dernière, il avait été interrogé sur le départ des Condors de Nicolet, commentant qu’il ne dirait pas non à une équipe d’expansion du côté de Nicolet.

«De notre côté, on ne ferme aucune porte. Si un groupe de partenaires avait un intérêt pour du hockey à Nicolet dans notre ligue, on aurait l’esprit ouvert», avait confié le Trifluvien.

Il est encore trop tôt pour prédire si la pandémie de la COVID-19 viendra retarder les saisons de hockey à l’automne prochain.