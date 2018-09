Du cannabis vendu en ligne à partir de Sainte-Anne-de-la-Pérade

Crédit photo : Photo Archives

FAIT DIVERS. L’escouade d’enquête et de coordination du crime organisé de la Sûreté du Québec à Trois-Rivières (EECCO) a procédé, hier, à une perquisition en lien avec du trafic de cannabis en ligne.

Les policiers ont arrêté une femme de 36 ans et un homme de 51 ans de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants en vue de trafic et recel. Ils ont été libérés sur promesse de comparaître à une date ultérieure.

Les clients commandaient et payaient sur un site internet conventionnel. La drogue partait ensuite d’une résidence de Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu’au lieu de livraison par un service de messagerie. Un maître-chien de la SQ est allé sur place pour aider à la fouille de la résidence.

Une perquisition a été effectuée dans une résidence de Ste-Anne-de-la-Pérade et a permis de retrouver:

▪ près d’un demi-litre de GHB;

▪ plus de 15 livres de cannabis prêt à la vente;

▪ près de 5 800 $ d’argent canadien;

▪ d’autres substances telles que haschich et wax.

Notons que cette enquête de quelques mois a progressé notamment grâce à des informations reçues du public.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.