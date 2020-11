Du bâton-rondelle libre à l’aréna Claude-Mongrain

Une nouvelle activité sur glace est dès maintenant proposée aux familles trifluviennes à l’aréna Claude-Mongrain: le bâton-rondelle libre, soit un temps de glace dédié à la pratique des techniques personnelles de patin, de lancer ou de maniement.

Il importe de préciser que dans le contexte actuel, la pratique du hockey libre demeure interdite.

Les personnes intéressées doivent obligatoirement réserver leur plage horaire en composant le 311, poste 4024. Elles seront invitées à laisser leurs disponibilités et leurs coordonnées. Un retour d’appel leur sera fait entre 8 h 30 et 16 h 30, seulement si leur plage horaire est libre.

La réservation doit se faire 48 heures à l’avance, jours ouvrables. Un maximum de deux séances de bâton-rondelle par semaine sera permis afin de favoriser l’accès au plus grand nombre de participants.

Mesures sanitaires et sécurité

L’accès aux vestiaires sera interdit, mais des aménagements particuliers favoriseront le dépôt des effets personnels ainsi que la distanciation physique. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’aréna, sauf sur la glace.

Les fontaines seront indisponibles, alors il faut prévoir des bouteilles d’eau. Le casque de hockey est obligatoire pour tous et la grille de protection l’est pour les 17 ans et moins.

Les heures de glace s’adressent aux familles pouvant comprendre cinq personnes (adultes et enfants) et demeurant à la même adresse. Une preuve de résidence pourrait être demandée. La glace sera divisée en quatre sections avec un but pour chacune.

***

Horaire

Lundi, mardi et jeudi

− 16 h 30 à 18 h

− 18 h 45 à 20 h 15

Mercredi et vendredi

− 14 h à 15 h 30

− 16 h 30 à 18 h

− 18 h 45 à 20 h 15

Exception : journée pédagogique du vendredi 13 novembre

− 10 h 30 à 12 h

− 13 h à 14 h 30

− 15 h 30 à 17 h

− 18 h 30 à 20 h

Samedi

− 9 h 30 à 11 h

− 11 h 45 à 13 h 15

− 14 h à 15 h 30

***

Tarification

− 7 ans et moins accompagné d’une personne de 14 ans et + : gratuit

− 8 à 17 ans : 3,50 $ ou gratuit si accompagné d’une personne de 18 ans et +

− 18 à 54 ans : 4,25 $

− 55 ans et + : 3,50 $