Du baseball parascolaire à Trois-Rivières?

L’Académie les Aigles a pour but de lancer un tout nouveau programme parascolaire en baseball. Ce programme annuel permettra à 30 joueurs et joueuses, de diverses écoles secondaires de la région, de parfaire leur habileté physique et mentale dans un environnement professionnel adapté à leurs besoins.

Le programme aura pour objectifs de développer les saines habitudes de vie, ainsi que leur autonomie afin de les aider à intégrer le marché du travail avec plus d’aisance.

« On est vraiment confiant d’obtenir l’aide financière nécessaire pour réussir notre projet. On a eu huit jeunes athlètes de la région qui ont pris part au projet pilote qui leur permettait de pouvoir s’entraîner physiquement et de pratiquer le baseball après l’école. Dans le fond, les jeunes terminent l’école et s’en viennent à nos locaux. On a obtenu des résultats très positifs, autant au niveau de l’amélioration de leurs habiletés sportives, que de leur sens des responsabilités, ainsi que de leurs notes scolaires », confie Pascal Boislard, président de L’Académie les Aigles.

« C’est pour cette raison que nous souhaitons offrir la chance à un plus grand nombre de jeunes athlètes de pouvoir participer à notre programme. Le programme va viser les U15 à U17. On invite nos commerçants à s’impliquer également, dont ceux du centre-ville. Nos locaux sont au centre-ville alors ça pourrait leur faire de la main-d’œuvre en même temps. »

L’Académie a donc créé une campagne de sociofinancement pour son programme qui sera axé sur le plaisir et le développement des habiletés physiques et mentales auprès de la jeunesse sportive. L’objectif à atteindre est de 50 000$ d’ici le 15 février. Dans le cas échéant, le Fonds Mille et UN pour la jeunesse doublerait la somme pour un total de 100 000$.

« Le public est invité à nous aider à atteindre notre objectif en se procurant l’une de nos nombreuses contreparties. Parmi celles-ci, en plus des vêtements et accessoires de l’Académie, ainsi que de nos cartes cadeaux, il est possible de soutenir une cause comme le programme JIMD qui permet à des enfants provenant de milieu défavorisé de pouvoir jouer au baseball cet été », ajoute-t-il.

L’Académie les Aigles est également à la recherche de partenaires d’affaires qui partagent leurs valeurs et qui pourront les aider à les mettre de l’avant. Les valeurs du programme sont le respect d’autrui, la motivation, le dépassement de soi, l’adoption des saines habitudes de vie, ainsi que le professionnalisme. Le lien pour la campagne de financement est le https://laruchequebec.com/fr/projet/du-baseball-parascolaire-a-lannee-pour-les-jeunes-a-lacademie-les-aigles.