Du baseball au stade dès mardi

Les représentants de la Belle Province ont disputé une dernière série sur la route avant de rentrer enfin à la maison. Les partisans trifluviens sont attendus en grand nombre au Stade Quillorama de Trois-Rivières les 3, 4 et 5 août où ils auront enfin la chance de savourer pour la première fois du baseball professionnel après près de deux ans d’attente.

Équipe Québec revient enfin à la maison après avoir passé la première moitié de la saison sur la route. La formation québécoise retrouvera ses partisans à Québec dès ce soir alors qu’elle disputera trois matchs ce week-end au Stade Canac contre les Boulders de New York. Équipe Québec se rendra ensuite à son autre domicile à Trois-Rivières pour affronter les ValleyCats de Tri-City qu’ils tenteront de déloger du premier rang de la division Atlantique.

La formation de Patrick Scalabrini occupe le 2e rang de sa division avec un dossier de 26 gains contre 29 échec, deux matchs derrière les ValleyCats de Tri-City (28v-27d).

La dernière série commençait en force face aux Miners de Sussex County alors que les deux formations s’affrontaient dans un programme double le mardi. Le fleurdelisé a réussi à aller chercher la victoire dans le premier match grâce au brio du lanceur partant Codie Paiva qui s’est offert un match complet au monticule. Bien qu’il n’ait retiré que quatre joueurs sur des prises, il a surtout permis à sa défensive de faire des jeux simples et ainsi limiter Sussex à seulement six coups sûrs dans la rencontre. Après avoir compté un point en première et en deuxième manche, c’est une poussée de cinq points en début de cinquième manche qui a mis la partie hors de portée pour les Miners. Jesse Hodges a connu une excellente soirée au bâton en remettant une fiche de deux coups sûrs en trois présences, dont un double, 2 points comptés et un point produit. Le match s’est finalement terminé par la marque de 7 à 4 en faveur de la troupe de Patrick Scalabrini.

Pour ce qui est du deuxième match, il a fallu attendre au lendemain pour connaître la conclusion, puisque la pluie a arrêté la rencontre en quatrième manche alors que la marque était de 1 à 1. La nuit a porté conseil aux Miners, eux qui ont repris le match à toute allure. En plus d’avoir réussi à museler l’offensive d’Équipe Québec, les Miners ont ajouté quatre points à leur fiche en trois manches pour finalement l’emporter 5 à 1. Le Québécois David Glaude a été l’auteur du seul point de son équipe en frappant un triple qui a propulsé Riley Pittman jusqu’au marbre en troisième manche.

La formation québécoise a bien commencé la troisième rencontre de la série. Après avoir compté deux points en deuxième manche, les lanceurs du fleur de lys Nick Horvath et Marshall Shill ont tenu le fort. Ils n’ont accordé que trois coups sûrs en cinq manches de travail, tout en retirant six joueurs sur des prises. C’est lors de la toute dernière manche que les Québécois ont vu leur avance filer. Les Miners ont compté deux points pour forcer la tenue d’une manche supplémentaire. Ils ont finalement remporté la rencontre sur un ballon-sacrifice qui a permis au coureur désigné de rentrer au marbre.

La quatrième rencontre prévue a quant à elle été annulée en raison de la pluie.