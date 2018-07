Drôles de personnages en croisière!

COMÉDIE MUSICALE. En juillet, la troupe trifluvienne Les Productions de la 42e Rue présente la comédie musicale Anything Goes en version française.

Qu’ont en commun un gangster, un pasteur, un Lord, une chanteuse de nightclub et un magna de Wall Street? Pas grand-chose, en fait, sinon qu’ils embarquent tous à bord du même bateau de croisière.

Ce sont des personnages sympathiques et colorés qui animeront la scène de la salle Anaïs-Allard-Rousseau du 13 au 22 juillet. Ils sont drôles, naïfs et souvent ridicules.

William Lévesque signe la mise en scène et a pu compter sur l’assistance d’Éric Langevin. Manon Carrier a réalisé l’adaptation française des textes, tandis que Carol Boulianne et Lausanne Dubois sont responsables des décors.

Six musiciens seront cachés derrière ce décor pour accompagner les chanteurs et comédiens. En tout, 19 chanteurs et comédiens se partageront les multiples rôles, notamment Anthonny Leclerc (Billy), Manon Carrier (Reno), Philippe Champagne (Moon), Roxanne Leclerc (Hope), Marie-Hélène Rheault (Evangeline Harcourt) et Martin Francoeur (Capitaine).

Les billets sont en vente au www.enspectacle.ca, à la billetterie de la salle Thompson ou en appelant au 819 380-9797.