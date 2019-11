Droits de l’enfant: Une murale éducative au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières

Depuis 1989, la journée du 20 novembre met de l’avant les droits des enfants qui, rappelons-le, sont énoncés sous 54 articles. Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR) a donc décidé de mettre en place une murale des droits de l’enfant chapeautant sept des plus grands principes.

L’inauguration de ladite murale avait lieu lundi après-midi, à même la clinique du CPSTR située au 158 de la rue Saint-François Xavier, à Trois-Rivières.

«La convention des droits de l’enfant (adoptée en 1989) compte 54 droits, mais on a limité la murale en sept grands principes qui les résument bien. Le médecin, la travailleuse sociale et la famille s’assoient ici et on passe par le jeu en clinique avec les familles alors on va pouvoir faire des liens directs avec les droits», a expliqué Claudia M. Lebel, coordonnatrice du CPSTR.

«S’il y a un droit qui est bafoué, on va pouvoir le relier avec la murale et en parler. Parfois, juste de parler de droit est moins confrontant pour les parents. C’est notre art-thérapeute, Marie-Claude Fortier, et moi, qui l’avons dessiné.»

Rappelons que le CPSTR a pour mission de permettre à l’enfant en situation de vulnérabilité de se développer à son plein potentiel selon la convention relative des droits de l’enfant.

Les sept grands principes ont été choisis afin qu’ils soient accessibles :

1- Les enfants naissent égaux en droits

2- L’intérêt supérieur de l’enfant gouverne les décisions qui le concernent

3- L’enfant jouit de libertés et de droits civils

4- La communauté entière doit s’impliquer auprès des enfants pour soutenir leurs familles

5- L’enfant naît et grandit en santé

6- L’enfant s’instruit, s’amuse et s’ouvre sur le monde

7- L’enfant a le droit d’être protégé sur tous les plans