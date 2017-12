Un Draveur Ã  l’honneur

RÉCOMPENSE. La Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) a dévoilé les trois étoiles de la dernière semaine d’activités.

Depuis son retour dans la LNAH en septembre dernier, Keven Veilleux des 3L de Rivière-du-Loup connaît beaucoup de succès. La première étoile de la semaine a connu un week-end de trois buts et deux mentions d’aide. Fort menaçant sur les unités spéciales, Veilleux a inscrit un but sur le jeu de puissance en plus d’en ajouter un autre alors que les siens évoluaient avec un joueur en moins. Tout en conservant un différentiel de +2, il a dirigé neuf lancers en direction des gardiens adverses.

La deuxième étoile de la semaine revient à l’attaquant des Draveurs de Trois-Rivières Francis Desrosiers. Lui aussi a connu une fin de semaine de cinq points en ajoutant trois buts et deux mentions d’aide à sa fiche personnelle. Vendredi soir il a fait partie de ceux qui ont fait mal aux Marquis de Jonquière en inscrivant le but gagnant. Joueur d’énergie qui performe toujours à fond de train, il a également fait sentir sa présence dans le gain des siens le lendemain face au Cool FM de St-Georges avec un but et deux mentions d’aide.

Loïc Lacasse des 3L de Rivière-du-Loup complète cette sélection hebdomadaire. Vendredi soir dans le gain des 3L face à l’Assurancia de Thetford, Lacasse a fait face à un barrage de 47 lancers, dont 18 en première période, et ne cédant que trois buts à ses adversaires. Il termine cette partie avec un pourcentage d’efficacité de 0,936.

Les performances de Marc-Antoine Gélinas, des Draveurs de Trois-Rivières, ainsi que de Kéven Gadoury et Marc-André Bernier des Éperviers de Sorel-Tracy ont également été considérées. (JC)