Les Dragon Riders viennent en aide aux plus dÃ©munis

Crédit photo : Photo gracieuseté

COMMUNAUTÉ. Après deux années d’existence le groupe de moto Dragon Riders, dont le groupe trifluvien regroupe une cinquantaine de membres en Mauricie, a décidé de s’impliquer dans sa communauté en venant en aide aux plus démunis de notre société.

Le groupe de Laviolette épaule les membres de l’organisme Les cuisines collectives de Francheville pour une deuxième année consécutive en effectuant une collecte de denrées non périssables et de produits sanitaires et, nouveauté cette année, grâce à la collaboration d’un groupe de camionneurs qui s’est joint au mouvement du groupe de motos, un congélateur neuf rempli de viandes et légumes congelés leur a été offert.

Ces précieux dons permettront à l’organisme d’élargir notamment les services de son magasin populaire en alimentation, jusqu’alors limité aux produits en conserve.

«Nous aurons maintenant la possibilité d’offrir aux personnes participantes des pièces de viande à prix coûtant achetées en spécial dans les supermarchés en plus de réduire les coûts mensuels reliés aux achats», s’exclame Marie-Claude Landry, des Cuisines collectives de Francheville.

«Nous sommes très fiers de l’élan de générosité exprimé depuis deux ans par nos membres et nous comptons bien poursuivre la tradition», poursuit Robert Lefebvre, président du chapitre Dragon Riders Laviolette.

Une activité spéciale s’est tenue le 20 décembre dans les locaux des cuisines collectives de Francheville.

Les cuisines collectives de Francheville a comme mission de reconnaître l’expertise des personnes à nourrir une société et à s’organiser et ainsi améliorer leurs conditions de vie en leur donnant les moyens de reprendre du pouvoir sur leur vie et dans la société. Au quotidien, des miracles sont réalisés avec peu de moyens.