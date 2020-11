Douze jours d’action contre les violences faites aux femmes

Du 25 novembre au 6 décembre, Le FAR (Famille, Accueil, Référence), qui œuvre auprès des femmes victimes de violence conjugale, fait partie des acteurs des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes qui se déroulent sous le slogan «Violences systémiques qu’on en finisse!».

En cette fin d’année marquée par la pandémie, l’isolement social, les difficultés financières et psychosociales, la campagne annuelle des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes se veut d’autant plus cruciale, plaide le Comité des 12 jours d’action.

Le FAR, en collaboration avec des étudiants en Gestion et intervention en loisir du Collège Laflèche, a créé L’emprise de la violence, une histoire permettant une meilleure compréhension de l’engrenage du cycle de la violence conjugale dans laquelle trop de femmes sont prises au piège.

Celle-ci sera présentée tout au long des 12 jours sur la page Facebook de Le FAR, ainsi que celle des étudiants. Plusieurs autres actions et informations concrètes au sujet de la violence complémenteront l’histoire proposée.

En période de crise sanitaire, la situation des victimes demeure complexe. Le confinement, le télétravail et les pertes d’emplois augmentent les tensions au sein des couples. Les femmes doivent alors trouver des moyens alternatifs sécuritaires pour entrer en communication avec les ressources d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.

Les demandes d’aide de service externe sont en augmentation et la situation risque de perdurer pour les mois à venir, souligne le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Des ressources disponibles

Si vous avez besoin d’aide ou si vous êtes inquiet pour un proche, la ligne téléphonique S.O.S. Violence conjugale 1 800 363-9010, la ligne pour les victimes d’agression sexuelle 1 888 933-9007 et la ligne Info-Social (811) sont trois ressources accessibles 24 h par jour, 7 jours sur 7.

Des organismes communautaires, des groupes d’entraide et des ressources d’hébergement offrent également des services gratuits et confidentiels aux victimes. En faisant appel à ces ressources, des intervenants qualifiés vous offriront écoute, soutien, conseils et informations.

Pour de plus amples informations sur les ressources disponibles dans la région : https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/soins-et-services-offerts/situation-critique-et-urgence/

(M.E.B.A.)