Dons d’organes: la Mauricie au 3e rang

SANTÉ. La région Mauricie/Centre-du-Québec se classe au 3e rang des régions ayant permis le plus de dons d’organes et de tissus au Québec en 2017, selon Transplant Québec.

La semaine nationale du don d’organes et de tissus se déroule du 22 au 28 avril. Pour l’occasion, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) invite les citoyens à joindre le mouvement de solidarité en faveur du don d’organes et de tissus.

Pour ce faire, il encourage les citoyens à confirmer leur consentement par écrit et surtout, à aborder le sujet avec leurs proches.

Tout au long de la semaine, des kiosques d’information se tiendront dans les 5 centres hospitaliers de la région. Sur place, des étudiants en médecine du Campus de l’Université de Montréal, des infirmières et des inhalothérapeutes du CIUSSS MCQ vont échanger, répondre aux questions et rappeler l’importance de faire connaître ses volontés à ses proches.

«Près de 800 personnes sont en attente d’une greffe au Québec dont 39 en Mauricie et au Centre-du-Québec»

Donner un sens à la perte d’un être cher

Pour Lyne Turgeon, usagère-partenaire et représentante des familles de donneurs au CIUSSS MCQ, la volonté de son fils Mikaël à consentir au don d’organes lui a apporté un certain réconfort dans la souffrance qu’elle a vécue à la suite de l’accident de son fils.

«Au lieu de me percevoir comme une victime de cette tragédie, j’ai senti que j’avais du pouvoir pour transformer cette expérience traumatisante en quelque chose de beau et ainsi de contribuer à donner la vie. Mon fils a pu donner 7 organes. La mort n’a donc pas été la seule issue.»

Considérant que plusieurs refus des familles surviennent parce qu’il n’y a pas eu de discussion en famille à cet effet, celle-ci souligne également l’importance de connaître les volontés de nos proches. «Le fait que mon fils nous avait dit vouloir donner ses organes a facilité notre prise de décision», ajoute Mme Turgeon.

Dre Marie-Josée Bériault, chef de service des soins intensifs au CIUSSS MCQ et coordonnatrice régionale du don d’organes et de tissus, souligne que le 28 mars dernier, le travail des intervenants du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) a fait en sorte que nous avons eu le premier donneur par décès cardiocirculatoire. Ce type de donneur permet que l’entièreté du processus de prélèvement des organes soit réalisée dans la région.

Pour plus d’info ou pour connaître les modalités de consentement au don d’organes et de tissus: Don d’organes et de tissus au www.ciusssmcq.ca.

***

Statistiques 2017 pour la Mauricie et du Centre-du-Québec: