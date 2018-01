Dominic FugÃ¨re Â«en pisteÂ» avec l’Association de paralysie cÃ©rÃ©brale

FINANCEMENT. Dans le cadre de sa campagne annuelle de financement, l’Association de paralysie cérébrale de la Mauricie et du Centre-du-Québec a recruté Dominic Fugère, directeur général du Grand-Prix de Trois-Rivières, à titre de président d’honneur.

Officiellement lancée ce matin, la campagne de financement 2018 sera fera dans chacune des localités de la Mauricie et du Centre-du-Québec par téléphone, comme se veut l’habitude. Elle aura lieu du 3 au 9 février prochain.

Fugère n’a pas hésité à accepter cet honneur.

«Lors du Grand Prix l’an dernier, on avait accueilli des membres de l’Association et leur avait permis de rencontrer le coureur britannique Nic Hamilton, qui est devenu pilote tout en vivant avec une paralysie cérébrale. Ça m’a sensibilisé à la cause et on avait créé un intéressant lien avec Louise Vallières, Serge Lemieux et François Roy. J’ai accepté avec plaisir», confie-t-il.

«Pour moi, c’est une cause très importante. Mon voisin et l’ami de mon père, René Mathon, était atteint de paralysie et ça m’a appris très jeune qu’il faut d’abord voir la personne au-delà de la condition chez les gens qui sont différents. Je considère que c’est un des plus beaux cadeaux qui m’ait été donné de justement être capable de voir les différences, mais de les embrasser et de les prendre à cœur en bas âge.»

L’objectif de la campagne téléphonique 2018, principale source de revenus de l’Association, est de récolter 102 000$. Celle-ci est présidée par Serge Lemieux et supporte près de 300 personnes annuellement.

«Les dons sont importants pour nous. Notre but est de fournir le plus grand support possible aux personnes vivant principalement avec une paralysie cérébrale, mais aussi avec d’autres handicaps, de même que leurs familles», souligne-t-il. «Je suis certain que la présence de Dominic (Fugère) aura un impact positif sur la réussite de notre campagne, lui qui nous donne un temps précieux.»

Membre de l’Association de paralysie cérébrale de la Mauricie et du Centre-du-Québec, et athlète de Boccia depuis 2005, Josée Lamothe a invité les gens à donner généreusement et a remercié Dominic Fugère d’avoir accepté le rôle de président d’honneur

«Je suis une personne vivant avec la paralysie depuis ma naissance et je suis membre de l’Association depuis 2000. En plus de recevoir une aide financière de la part de l’Association, j’ai toujours bénéficié d’une écoute attentive à mes besoins et à mes accomplissements personnels», commente-t-elle.

«Planète Musique»

Une autre activité de financement, soit le spectacle-bénéfice «Planète Musique», aura lieu le samedi 21 avril en direct de la Salle J.Antonio-Thompson. Ce spectacle est tout spécialement conçu pour l’Association de paralysie cérébrale de la Mauricie et du Centre-du-Québec par Jocelyne Vallières.

Les billets sont en vente à la billetterie de la Salle J.Antonio-Thompson ou au local de l’Association situé au 39 de la rue Bellerive, à Trois-Rivières.