Domination de Facebook et Google: Médias d’Info Canada implore le gouvernement de passer à l’action

Depuis la création des premiers journaux au Canada, le journalisme de qualité au Canada a été soutenu et maintenu par les revenus publicitaires. Pourtant, pratiquement tous nos médias numériques sont aujourd’hui confrontés à une menace existentielle en raison des pratiques anticoncurrentielles des géants du web que sont Facebook et Google.

C’est certainement le cas du journal que vous lisez en ce moment.

Ces deux géants mondiaux contrôlent 80 % de tous les revenus

Ils utilisent leur contrôle monopolistique non seulement pour détourner la publicité des journaux, mais aussi pour détourner les millions de dollars de revenus publicitaires qu’ils placent sur les sites des

Même lorsque les annonceurs paient spécifiquement pour faire de la publicité sur les sites des journaux, Google et Facebook utilisent leur position dominante sur le marché pour garder une grande partie des revenus publicitaires qui devraient revenir aux propriétaires des

Ils accumulent des données sur les lecteurs et les annonceurs des sites de journaux pour leurs propres besoins et pour consolider et renforcer leurs positions

Il existe un moyen de maintenir et de favoriser un écosystème médiatique florissant au Canada, qui comprend des organes multiculturels, des journaux locaux dans les marchés régionaux et une couverture approfondie des sujets qui comptent pour tous les Canadiens.

Nous demandons au gouvernement canadien de mettre en œuvre une série de mesures basées sur l’approche que le gouvernement australien a choisi d’adopter afin de s’attaquer efficacement à ces pratiques monopolistiques.

Sous le modèle australien :

Le gouvernement permet aux journaux de se regrouper au sein d’une unité de négociation collective afin de négocier une compensation pour l’utilisation de leur contenu et de leur propriété intellectuelle. Ce n’est que par cette approche collective que l’immense pouvoir monopolistique des géants du web pourra être contré et que les règles du jeu numérique pourront être nivelées.

Un code de conduite à long terme est mis en place pour assurer que les monopoles du web n’utilisent pas de nouveaux algorithmes et d’autres technologies propriétaires pour étendre leur domination du marché et enraciner des pratiques

Une mise en œuvre rigoureuse. Les géants du web sont passibles d’amendes de plusieurs centaines de millions de dollars pour une seule infraction. Des sanctions de cette ampleur sont les seuls moyens efficaces de freiner des entreprises de cette taille qui ont un pouvoir sans précédent.

Cette solution ne nécessite aucun nouveau financement public, ni taxe à la consommation ou frais d’utilisation.

Qui sommes-nous

Autrefois connu sous le nom de Journaux Canadiens, Médias d’Info Canada représente des centaines de journaux de confiance dans chaque province et territoire – y compris journaux locaux et multiculturels. Nous sommes la voix de l’industrie de la presse écrite et des médias numériques au Canada.

Pour plus d’informations, visitez notre site web pour lire notre dernier rapport https://nmc-mic.ca/fr/niveler-les-regles-du-jeu-en-matiere-de-numerique/ et ces ressources complémentaires :