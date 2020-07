Dix sculpteurs québécois, dix univers chez EMA

Dix sculpteurs professionnels présenteront leurs œuvres chez EMA – Expérience métiers d’art du 5 août au 11 octobre pour faire découvrir leurs univers créatifs.

C’est la sculptrice trifluvienne Carole Doyon qui est derrière cette idée de l’exposition Exposant 10.

«Comme sculpteur, on reçoit beaucoup d’offres d’exposition partout au Québec, mais très peu de Trois-Rivières. Pourtant, on est bien placé entre Québec et Montréal. Ça fait presque un an que je travaille sur cette exposition et il n’y avait pas de COVID-19 à ce moment. Malgré la COVID-19, il n’y a pas eu d’annulation et on est encore motivé pour faire une belle exposition», raconte Carole Doyon.

Pour l’occasion, Mme Doyon souhaitait présenter une variété de styles et différentes façons de faire et techniques pour que l’exposition soit encore plus intéressante pour les visiteurs. Elle a contacté des sculpteurs –les meilleurs, à ses yeux– membres du Conseil de la sculpture du Québec.

«Ils n’ont pas été difficiles à convaincre. J’ai été surprise de leur réponse, surtout qu’on n’est pas en mesure d’offrir de cachet. Les sculpteurs ont aussi accepté de débourser 60$ chacun pour payer les frais d’exposition et de publicité. On a réussi à autofinancé cette exposition», précise-t-elle.

On y verra des œuvres travaillées dans des matières comme le bois, le bronze, le verre et la pierre. Ce sera l’occasion de découvrir le talent de Marie-Josée Leroux, Josiane Saucier, Martine C. Gagnon, Sylvain Nadeau, Joseline Laramée, Jacques Malo, Carole Doyon, Céline Landry, François Lauzier et François Fréchette.

Par ailleurs, certains exposants ont même remporté des prix nationaux et internationaux pour la qualité de leurs œuvres.

«Je pense que les défis motivent beaucoup les sculpteurs. C’est un peu comme un athlète olympique. Quand tu n’as pas de défi devant toi, tu te laisses flotter. Avoir le défi de rendre des œuvres pour une exposition, ça donne de l’énergie. Je ne voulais pas que ce soit mon exposition à moi seule et tout ce processus m’a motivée à perfectionner ma technique également», confie Carole Doyon.

«Et comme il n’y a pas de thématique, ça permet aux sculpteurs de se laisser aller et de s’exprimer, de montrer ce qu’ils ont envie de présenter, poursuit-elle. On découvrira leur personnalité artistique.»

Notons que les visiteurs pourront aussi voter pour leur coup de cœur parmi les sculptures exposées et courir la chance de gagner une petite sculpture, gracieuseté de Martine C. Gagnon, exposante.

Pour plus de détails sur l’horaire : www.emametiersdart.ca.