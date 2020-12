Dix hôpitaux en situation «critique»

COVID-19. Dix centres hospitaliers du Québec sont considérés comme étant dans une situation critique selon le ministre de la Santé et des Services sociaux, qui n’exclut pas le délestage.

Le report de chirurgies urgentes est même évoqué par Christian Dubé pour le CHU de Sherbrooke, le CHAUR de Trois-Rivières, l’Hôpital de Chicoutimi, lee CHUQ Enfant-Jésus Québec, l’Hôpital Pierre-Boucher, l’Hôpital Anna-Laberge, l’Hôpital du Lakeshore, l’Hôpital de Verdun, l’Hôpital de Hull et l’IUCPQ à Québec.

«On ne peut pas se permettre une flambée des cas au retour des Fêtes. Si des personnes multiplient les contacts, malheureusement on frappera un mur en janvier. Il faudra faire du délestage et reporter des chirurgies urgentes», souligne Christian Dubé en insistant à nouveau sur l’interdiction de tenir des rassemblements. À ce sujet, le ministre de la Santé et des Services a invité la population à les dénoncer aux autorités.