Dix capsules musicales pour faire rayonner Trois-Rivières

Jusqu’au 19 novembre, le FestiVoix, la Corporation des Événements, Culture Trois-Rivières et Tourisme Trois-Rivières dévoileront des capsules vidéo mettant en scène des artistes reconnus de la Mauricie et du Centre-du-Québec dans des endroits inusités et symboliques de la ville.

Le projet Parcelle TRès Trois-Rivières met en valeur le talent des artistes de la région à travers des prestations intimistes et exclusives dans des lieux patrimoniaux, culturels, économiques et emblématiques de Trois-Rivières, tels que Boréalis, le Sea Shack, le Port de Trois-Rivières…et même l’entreprise AAR!

L’objectif du projet est de faire rayonner le milieu de vie trifluvien et de renforcer la notoriété de la ville à travers la province.

L’industrie culturelle et ses différents acteurs ayant été fortement touchés par la pandémie, il était essentiel pour les trois organisations de soutenir l’écosystème de production locale et de privilégier des boîtes de production vidéo d’ici.

Les 10 capsules ont donc été réalisées en collaboration avec cinq entreprises de la région qui ont pu montrer leur savoir-faire en créant deux capsules chacune.

La première capsule vidéo met en scène l’auteure, compositrice et interprète Valérie Carpentier qui interprète la pièce L.A., Paris, Berlin au musée Boréalis.

Pour la visionner: https://youtu.be/lmDi1tkzcMk