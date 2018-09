Dix ans pour attirer un million de visiteurs de plus à Trois-Rivières

Crédit photo : Marie-Ève Alarie

TOURISME. Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières veut attirer un million de visiteurs de plus à Trois-Rivières d’ici les dix prochaines années. Pour ce faire, l’organisation misera sur le tourisme d’affaires.

Selon une analyse menée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, la ville accueille annuellement trois millions de touristes, soit 8 000 personnes par jour en moyenne. IDE a pour objectif de porter ce nombre à quatre millions d’ici 2028 en mettant l’accent sur les congrès d’affaires.

«Ça représente une augmentation de plus de 30 %, souligne le directeur général d’IDE, Mario De Tilly. On a un centre de congrès qui s’en vient au Delta en plein centre-ville et qui contribuera à l’atteinte de notre objectif. Pour nous, l’apport du tourisme d’affaires est non négligeable. C’est un tourisme très payant, donc un apport économique important.»

Avec l’aide de son équipe, ce dernier entend également allonger la saison touristique afin que celle-ci s’échelonne du mois de mai à la fin du mois de novembre.

Au cours des dernières années, les investissements en tourisme se chiffrent à 250 millions de dollars. Plus d’une centaine d’entreprises et organisations sont liées à la vitalité du secteur touristique, ce qui représente 4 750 emplois. Annuellement, les retombées économiques de ce secteur sont de quelque 213 millions de dollars.